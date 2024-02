Lãnh đạo TP.Vũng Tàu thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 7/2, Đoàn do ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết và tặng quà Công an TP.Vũng Tàu, Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu, Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, Đội Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tặng quà Công an TP.Vũng Tàu. ẢNH: MẠNH THẮNG.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCVC, chiến sĩ, người lao động trong năm 2023; công tác trực, bảo đảm ANTT trong dịp Tết; công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng, bảo quản, chăm sóc cây xanh để giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho người dân, du khách vui Xuân.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tặng quà Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

Trong không khí đầm ấm, ông Hoàng Vũ Thảnh đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCCVC, chiến sĩ, người lao động. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ ứng trực, bảo đảm ANTT; vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu tặng quà Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã tặng Giấy khen đến 4 tập thể và 14 cá nhân của Công an TP.Vũng Tàu đã có thành tích xuất sắc trong bảo đảm ANTT và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự ATGT, các đối tượng sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn.

AN NHIÊN