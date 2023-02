Bám sát công việc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Ngày 9/2, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 2/2023.

Tháng 1/2023, nhiều chỉ tiêu kinh tế của tỉnh đã đạt mức tăng trưởng hơn so với cùng kỳ và Nghị quyết đề ra. Trong ảnh: Công nhân Công ty TNHH Hoá chất Hyosung Vina sản xuất hạt nhựa PP (Polypropylene).

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết: Tháng 1/2023, bên cạnh việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết với tinh thần lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trong bức tranh kinh tế của tỉnh, nhiều chỉ tiêu đã đạt mức tăng trưởng hơn so với cùng kỳ và Nghị quyết đề ra. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) ước đạt 30.815 tỷ đồng, tăng 10,81% (NQ 9,24%). Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 822 tỷ đồng, tăng 4,03% (NQ 4,02%), ngư nghiệp ước đạt 1.013 tỷ đồng, tăng 3,21% (NQ 3,18%)…

Đặc biệt, ngành du lịch đạt mức tăng trưởng kỷ lục với doanh thu dịch vụ lưu trú 357 tỷ đồng, tăng 34,06% so với cùng kỳ (NQ 11,16%). Tổng lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 317.269 lượt, tăng 59,02% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế lưu trú ước đạt 9.015 lượt, tăng 4,51% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lữ hành ước đạt 17 tỷ đồng, tăng 241,07% so với cùng kỳ. Trong dịp Tết vừa qua, Bà Rịa-Vũng Tàu là địa phương đứng thứ hai cả nước về phục vụ khách, sau TP.Hồ chí Minh.

Về đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công phân bổ cho các dự án tỉnh quyết định đầu tư là gần 8.553 tỷ đồng. Trong đó, 8 dự án quy hoạch là 24,6 tỷ đồng; 50 dự án hoàn thành gần 401 tỷ đồng; 130 dự án chuyển tiếp gần 5.639 tỷ đồng; 14 dự án khởi công mới hơn 789 tỷ đồng; 19 dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 1.666 tỷ đồng; 58 dự án chuẩn bị đầu tư là 32,7 tỷ đồng.

Trong tháng 1, tổng số vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh năm 2023 đã giải ngân gần 496 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hơn 2,7 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 493 tỷ đồng) đạt 4,88% vốn kế hoạch. Các dự án chuyển tiếp triển khai theo tiến độ kế hoạch, đã khởi công mới dự án cầu Phước An, các dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đang triển khai các thủ tục để triển khai công tác đền bù.

Các hoạt động giáo dục và đào tạo, y tế, thông tin và truyền thông được triển khai đầy đủ, kịp thời. Các chính sách đối với người lao động, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội... được quan tâm thực hiện.

Các sở, ngành, địa phương cần đánh giá rõ thực trạng, những hạn chế trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội; nắm bắt sát sao công việc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Từ đó, xây dựng, đề xuất các giải pháp cụ thể, đưa vào thực hiện ngay trong tháng 2 và phải hoàn thành tốt các mục tiêu tăng trưởng trong quý I/2023 theo lộ trình, kế hoạch đã đặt ra. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ

Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu tăng trưởng

Bên cạnh những mặt đã đạt được, có một số chỉ tiêu kinh tế của tỉnh giảm mạnh với cùng kỳ. Chẳng hạn, thu ngân sách giảm 19,14%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải cũng giảm 11,13%.

Để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch, trong tháng 2 tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung tháo gỡ khó khăn cho DN, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại và khuyến khích tiêu dùng nội địa. Đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Hỗ trợ các DN về thông tin thị trường, xúc tiến xuất khẩu, tận dụng cam kết trong các Hiệp định FTA đã ký kết và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới. Theo dõi tình hình thu hoạch và tiêu thụ các loại nông sản để hỗ trợ kịp thời những khó khăn trong việc tiêu thụ.

Về tài chính-ngân sách, tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị tạm ứng ngân sách đã đến thời hạn nộp, khẩn trương hoàn tất thủ tục để hoàn trả ngân sách theo quy định. Xây dựng quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý, sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất 20% mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với nhà nước để thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Trong lĩnh vực đầu tư công, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành việc cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2023. UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành việc ký cam kết tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn đối với chủ đầu tư.

Bài, ảnh: PHAN HÀ