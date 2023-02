Chiều 8/2, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp thường kỳ UBND thành phố tháng 1 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 2/2023.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo cho thấy, tháng 1/2023, các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố diễn ra khá sôi nổi, kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển, có nhiều khởi sắc. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 3.003 tỷ đồng, đạt 8,03% kế hoạch, tăng 18,84% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 720 tỷ đồng, đạt 8,41% kế hoạch, tăng 29,96% so với cùng kỳ. Thành phố đã thực hiện tốt công tác ứng trực, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho khoảng hơn 145.500 lượt khách tắm biển. Thu ngân sách trong tháng ước đạt hơn 371 tỷ đồng, đạt 8,9% so với dự toán tỉnh giao.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh đề nghị các đơn vị đẩy nhanh việc lập tiến độ chi tiết các dự án đầu tư công, dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư; triển khai sớm các dự án đầu tư công nhằm giải ngân vốn đúng kế hoạch.

Tăng cường xử lý các trường hợp có hành vi vi phạm lấn chiếm đất công, vi phạm về trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng cải cách hành chính để phục vụ người dân, DN tốt hơn.

CẨM NHUNG