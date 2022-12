Trong năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông đạt 3.893.595 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước. Các doanh nghiệp viễn thông đã hoàn thành phủ sóng cho 2.152/2.418 điểm lõm sóng là các thôn, bản trên toàn quốc; tăng tỷ lệ thôn đã có sóng trên toàn quốc đạt 99,73%. Đóng góp của kinh tế số cho GDP ước đạt tỷ trọng khoảng 14,26%. Công tác báo chí, truyền thông tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội Việt Nam, tạo đồng thuận, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo niềm tin xã hội. Công tác xử lý vi phạm chuyển hướng sang xem xét, xử lý trách nhiệm cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí; buộc các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới tuân thủ, rà soát, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc đạt trên 90% yêu cầu của Nhà nước Việt Nam. Doanh thu lĩnh vực xuất bản, in, phát hành ước đạt 96.433 tỷ đồng tăng trưởng 5% so với năm 2021...