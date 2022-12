Lắng nghe dân để cùng phát triển

Năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành 908 công văn chỉ đạo, trả lời, hướng dẫn khiếu nại, tố cáo và đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết. Toàn tỉnh giải quyết đạt tỷ lệ trên 91%, tăng kết quả giải quyết đạt mức cao hơn 38,4% so với năm 2021. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến khiếu nại, tố cáo.