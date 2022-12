Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Long Điền thông qua 11 nghị quyết

Ngày 16/12, HĐND huyện Long Điền khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2022 của huyện Long Điền cho thấy, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 19 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 115,3% kế hoạch, tăng 31,5% so với năm 2021. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 4.220 tỷ đồng, đạt 109,8% kế hoạch, tăng 24,1% so với năm 2021; thu ngân sách ước gần 1.840 tỷ đồng, vượt 49,4% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề cử tri quan tâm như: xử lý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ loa di động tại các khu dân cư; lắp đèn giao thông tại một số giao lộ trên địa bàn TT.Long Hải; nâng cấp đô thị Long Hải từ loại 5 lên loại 4.

Kỳ họp cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua 11 nghị quyết, trong đó có một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Long Điền; Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2023; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư công trình “Chỉnh trang, cải tạo khu di tích Bàu Thành”.

DIỄM QUỲNH-NHẬT LINH