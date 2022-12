Ngày 16/12, HĐND TP. Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, TP.Bà Rịa có 16/17 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ ước đạt hơn 8.551 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ); giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước hơn 6.096 tỷ đồng (tăng 4,5 lần so với cùng kỳ); giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 315 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 1.047 tỷ đồng (vượt 29,6% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm ngoái), 22/22 chỉ tiêu văn hóa-xã hội đạt và vượt Nghị quyết đề ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 12 nghị quyết. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư công năm 2023…

Tại kỳ họp, HĐND TP.Bà Rịa cũng đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Minh Thông, do đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, thực hiện bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch.

HỒNG PHƯƠNG