Chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn đóng quân

Ngày 9/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 1389 Quân chủng Hải quân do Đại tá Đỗ Đình Toán, Trưởng Phòng Điều tra hình sự Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, mất an toàn, phòng chống ma túy, mua bán người tại Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân.

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Lữ đoàn 167 thường xuyên phối hợp với Công an xã và Đồn Biên phòng Long Sơn (TP. Vũng Tàu) tổ chức 16 tổ tuần tra phòng, chống tội phạm; thường xuyên trao đổi, nắm tình hình và xác minh các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn; quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ về tác hại của ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại... Do vậy thời gian qua, đơn vị không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật.

Đại tá Đỗ Đình Toán yêu cầu Lữ đoàn 167 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, bảo vệ tốt an ninh chính trị; đẩy mạnh các biện pháp đẩy lùi các tệ nạn xã hội và tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn đóng quân.

NHÂN ĐOÀN