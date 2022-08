Chung tay bảo vệ đường ống dẫn khí

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP), Cảnh sát biển (CSB) đã phối hợp với các đơn vị của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền cho người dân về tầm quan trọng của hệ thống công trình khí, đường ống dẫn khí dưới biển. Qua đó giúp người dân ý thức, hợp tác hơn trong bảo đảm an ninh - an toàn (AN-AT) cho đường ống này.

Lực lượng CSB và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn phối hợp tuần tra bảo vệ AN-AT đường ống dẫn khí trên biển.

Coi trọng tuyên truyền, vận động

Bà Rịa-Vũng Tàu là trung tâm dầu khí của cả nước với nhiều công trình khai thác dầu khí, truyền dẫn khí trên bờ và dưới biển. Trong đó, có tuyến ống khí mỏ Bạch Hổ dài hơn 200km trong vùng nội thủy vào đến Trạm van Long Hải và tuyến ống khí Nam Côn Sơn dài hơn 360km trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam đến Trạm van Long Hải.

Theo PV Gas, đường ống dẫn khí lắp đặt theo tiêu chuẩn kỹ thuật rất an toàn và được giám sát, bảo vệ 24/24. Tuy nhiên việc kiểm soát, bảo đảm an toàn tuyệt đối vẫn gặp khó vì đường ống trải dài, đi qua nhiều khu vực sông ngòi, rừng cây, KCN, đường giao thông phức tạp, tiềm ẩn nhiều hoạt động sinh lửa mất an toàn.

Xác định truyền thông là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong bảo đảm AN-AT đường ống dẫn khí nói riêng và công trình dầu khí nói chung, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ (thuộc PV Gas) phối hợp lực lượng BĐBP, CSB thường xuyên tuyên truyền cho chủ DN, chủ tàu cá, thuyền trưởng về vị trí, tọa độ, tầm quan trọng của đường ống dẫn khí dưới biển, đặc biệt là hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn và Bạch Hổ.

Đồng thời, tận dụng mạng xã hội để tuyên truyền đến các đối tượng có hoạt động trực tiếp ảnh hưởng đến AN-AT đường ống dẫn khí. Cụ thể, BĐBP tỉnh thành lập trang fanpage “Biển Đảo Tổ Quốc” với gần 5.000 lượt theo dõi; Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ thành lập trang facebook trên 11.000 lượt theo dõi. Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, các tài khoản trên đã đăng tải gần 100 bài viết tuyên truyền về AN-AT đường ống dẫn khí. Các bài viết đều có clip ngắn gọn giới thiệu hệ thống đường ống dẫn khí; vị trí, tọa độ hệ thống đường ống dẫn khí; những vụ rò rỉ, cháy nổ đường ống dẫn khí…

Ông Nguyễn Võ Minh Tân (ngư dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) chia sẻ: “Nhờ được tuyên truyền, chúng tôi biết rõ hơn tọa độ tuyến ống dẫn khí, khu vực các mỏ dầu khí trên biển để chủ động giữ khoảng cách an toàn, không gây ảnh hưởng tới các công trình này trong khi đánh bắt trên biển”.

Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát

Ngoài hình thức trên, các lực lượng còn phối hợp thường xuyên tổ chức tuần tra dọc theo đường ống dẫn khí dưới biển. Điển hình, trong 3 ngày (từ 26-28/7/2022), Hải đội 2 - BĐBP tỉnh và Công ty vận chuyển khí Đông Nam Bộ tổ chức tuần tra dọc tuyến ống khí Bạch Hổ (từ km22 đến mỏ Bạch Hổ, Tê Giác Trắng, Rạng Đông, Sư Tử Vàng và ngược lại). Quá trình tuần tra đã phát hiện 7 tàu cá neo đậu, khai thác thủy sản cận kề hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí. Tổ công tác nhắc nhở và yêu cầu các tàu cá rời khỏi phạm vi 2 hải lý tính từ tâm đường ống dẫn khí.

Từ năm 2021 đến nay, BĐBP tỉnh, Vùng CSB 3 đã phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ tổ chức gần 100 chuyến tuần tra với sự tham gia của hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ, chuyên viên, qua đó ngăn chặn, xua đuổi trên 70 phương tiện hoạt động gần hành lang đường ống dẫn khí.

Theo quy định, tàu thuyền không được neo đậu trong hành lang an toàn tuyến ống dẫn khí 2 hải lý về mỗi bên đường ống để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra vì vỡ đường ống dẫn khí. Do đó, khi làm thủ tục xuất bến, các đồn, trạm biên phòng yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không xâm phạm hành lang an toàn các công trình dầu khí trước khi ra khơi. BĐBP tỉnh còn phối hợp với PV Gas cài đặt tọa độ lên máy định vị của gần 900 tàu cá đánh bắt xa bờ trên địa bàn tỉnh.

“BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thành viên PV Gas tăng cường tuần tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời cá tình huống gây mất an toàn cho các các công trình dầu khí, tuyến ống dẫn khí trên bờ và dưới biển”, Đại tá Đào Quang Hiển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh nói.

Bài, ảnh: MINH NHÂN