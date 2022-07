Phối hợp bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Sáng 12/7, tại Trung đoàn 261 - Quân chủng Phòng không - Không quân, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN) 6 tháng đầu năm 2022.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh, từ đầu năm đến nay, tình hình QP-AN tiếp tục được giữ vững. Lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh luôn phối hợp đồng bộ, hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Cụ thể, phối hợp kiểm tra, xác minh 540 tin liên quan đến trật tự an toàn xã hội; đăng tải, tuyên truyền 20.278 tin, bài đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng; phối hợp tổ chức 83.172 lượt tổ tuần tra với sự tham gia của 184.238 lượt cán bộ, chiến sĩ, qua đó bắt giữ 104 vụ với 207 đối tượng vi phạm pháp luật và gây rối an ninh trật tự.

Chỉ đạo về công tác QP-AN trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu, lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương làm tốt công tác nắm bắt, dự báo sát, đúng tình hình trên không, trên biển và trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xử lý dứt điểm, tránh để phát sinh điểm nóng về xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; tăng cường quản lý tàu cá, ngư dân đánh bắt xa bờ nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Dịp này, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Trung đoàn 261.

Tin, ảnh: MINH NHÂN