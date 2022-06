Chiều 22/6, UBND xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đã công bố Quyết định số 680 ngày 14/6/2022 về việc thành lập Đội tự quản về an ninh, trật tự khu neo đậu tránh trú bão Cửa Bến Lội- Bình Châu. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Xuyên Mộc; lãnh đạo Đảng ủy chính quyền xã Bình Châu.

Đội tự quản về an ninh, trật tự khu neo đậu tránh trú bão Cửa Bến Lội- Bình Châu, gồm 5 tổ với 145 thành viên. Đội thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Nắm tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Bến Lội - Bình Châu, kịp thời tham mưu đề xuất cho các cơ quan chức năng các biện pháp giữ gìn an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm tra, xác minh làm rõ các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại khu vực khu neo đậu tránh trú bão Cửa Bến Lội- Bình Châu; tham gia công tác vây bắt tội phạm; công tác phòng cháy chữa cháy, cấp cứu người bị nạn, hỗ trợ ứng phó khi thiên tai xảy ra...

NGUYỄN THẮNG