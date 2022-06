Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Sáng 22/6, tại TP. Vũng Tàu, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) tổ chức hội nghị lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương UBĐKCGVN.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phía địa phương có ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và hơn 100 đại biểu là các linh mục, giáo dân tiêu biểu toàn quốc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm của Trung ương UBĐKCGVN; hiệp thương, giới thiệu ông Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương UBĐKCGVN tham gia Ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Trung ương UBĐKCGVN; Thống nhất dự thảo quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 (gồm 18 thành viên); tập huấn, giải đáp các thắc mắc của đại biểu liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung lấy ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Ông Ngô Sách Thực đề nghị thời gian tới, UBĐKCG các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo, xây dựng khu dân cư Công giáo đoàn kết, bình an; thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, động viên đồng bào Công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, trọng tâm là ủng hộ "Quỹ vì người nghèo”... Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH