Quy mô kinh tế của Bà Rịa-Vũng Tàu tăng gấp 3 lần

Sáng 22/6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 2/8/2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị (ảnh trên).

Dự hội nghị còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 53 và các quyết định của Trung ương về phát triển vùng Đông Nam Bộ, Bà Rịa-Vũng Tàu đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, quy mô kinh tế của tỉnh năm 2020 tăng gấp 3 lần so với năm 2005; GRDP đứng thứ 4, tổng thu ngân sách đứng thứ 2 trong vùng. Thu nhập bình quân của người dân cao nhất cả nước. Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có sự phát triển mạnh mẽ với mức tăng từ 2 đến 9 lần so với năm 2005. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ, hiện đại; giao thông kết nối vùng miền đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trên địa bàn tỉnh chưa đạt so với mục tiêu Nghị quyết, lợi thế chưa được phát huy triệt để.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 53 của Bộ Chính trị và đề xuất một số kiến nghị, giải pháp tăng cường liên kết vùng. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển; phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ, hướng tới du lịch chất lượng cao; tăng cường chia sẻ thông tin vùng về phòng, tránh thiên tai; công tác đào tạo nguồn nhân lực; phát triển các khu vực đô thị và vùng nông thôn…

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh khẳng định, Nghị quyết số 53 đã đi vào cuộc sống, trở thành động lực quan trọng làm thay đổi bộ mặt đời sống kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của cả vùng Đông Nam Bộ và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.

Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, nâng cao tỷ lệ ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, nhất là dịch vụ du lịch, logistics; phát triển công nghiệp hóa dầu; xây dựng Cảng Cái Mép - Thị Vải trở thành cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế… Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy kiến nghị, đề xuất Bộ Chính trị tiếp tục ban hành nghị quyết mới về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

