Ngày 8/6, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng (TCO), thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biển đảo tại khu vực mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh.

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng quà cho Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng.

Mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh nằm liền kề tuyến hàng hải quốc tế, mật độ tàu thuyền qua lại đông, tiềm ẩn nhiều mối nguy về an ninh và an toàn hàng hải. Thực hiện chương trình phối hợp bảo vệ an ninh biển đảo tại khu vực này, trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Vùng 2 Hải quân phối hợp cùng Công ty điều hành dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC), thuộc Công ty CP Dịch vụ biển Tân Cảng tổ chức 24 chuyến tàu trực bảo vệ an ninh, an toàn tại khu vực mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh và mỏ Tê Giác Trắng.

Để công tác phối hợp bảo vệ an ninh tại mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh đạt kết quả cao, thời gian tới, BIENDONG POC sẽ tiếp tục phối hợp với Vùng 2 Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông, phối hợp tuần tra bảo vệ nhằm giữ vững an ninh, an toàn cho khu vực mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh, góp phần giúp BIENDONG POC thực hiện hiệu quả công tác thăm dò, khai thác.

Tin, ảnh: MINH NHÂN