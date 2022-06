Cần có giải pháp kiềm chế lạm phát

Ngày 20/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tiếp xúc cử tri (TXCT) huyện Đất Đỏ, TP. Vũng Tàu và TX. Phú Mỹ sau Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. Tại các buổi TXCT, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tại Kỳ họp; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Ba.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Đất Đỏ.

Giá cả tăng, đời sống người dân khó khăn

Phản ánh tình trạng xăng dầu, phân bón liên tục tăng giá kéo theo nhiều các mặt hàng phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống người dân cũng tăng, cử tri Lê Tất Ngôn (KP.Hòa Hội, TT.Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét, nghiên cứu giải pháp hỗ trợ, kiềm chế lạm phát để người dân an tâm, ổn định cuộc sống.

Cử tri Đặng Đình Sớm (ấp 6, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ) kiến nghị Bộ Công thương cần có chính sách cụ thể để tiếp tục bình ổn giá xăng, dầu; Bộ GD-ĐT quan tâm đến việc không tiếp tục thay đổi, chỉnh sửa SGK để học sinh có thể tiếp tục tái sử dụng trong thời điểm giá sách tăng cao, đời sống nhân dân khó khăn.

Bày tỏ vui mừng trước thông tin trong kỳ họp thứ Ba, Quốc hội đã thông qua chủ trương Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa -Vũng Tàu (giai đoạn 1), cử tri Lương Văn Bình (ấp Mỹ An, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) mong muốn dự án sớm triển khai thực hiện và hoàn thành đúng thời gian để góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Tương tự, cử tri Phan Thanh Xuân (ấp An Hòa, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) cho biết, giá xăng, dầu tăng cao khiến người dân sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản gặp nhiều khó khăn vì kinh phí đầu tư cho một chuyến đi rất lớn trong khi đó sản lượng đánh bắt giảm, thu không đủ bù chi. “Chúng tôi mong muốn Chính phủ có giải pháp hỗ trợ người dân yên tâm đầu tư ra khơi, ổn định cuộc sống”, cử tri Phan Thanh Xuân nói.

Liên quan đến vấn đề giáo dục, cử tri Nguyễn Phúc Sinh (tổ 1, ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) cho rằng, giá sách giáo khoa mới tăng gấp đôi so với sách cũ. Trong khi đó, tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ thì quy định với khung học phí (mức sàn - mức trần) đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cao gấp 3 lần so với năm học 2021-2022. “Trong 1 năm học, cùng lúc tăng giá sách giáo khoa và học phí thì rất khó khăn cho người dân. Vì vậy mong Quốc hội, Chính phủ xem xét về khung giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và SGK mới”, cử tri Nguyễn Phúc Sinh kiến nghị.

Bên cạnh đó, các cử tri cũng phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại khu dân cư; quy trình công nhận liệt sĩ, người có công với cách mạng; ô nhiễm suối Giao Kèo (TX. Phú Mỹ); cơ quan chức năng cần giám sát, kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng chương trình nông thôn mới…

Trước khi TXCT huyện Đất Đỏ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đến dâng hương viếng Đền thờ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại TT. Đất Đỏ. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Trung ương cùng lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các đại biểu đã dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu trước Tượng đài nữ Anh hùng.

Kiềm chế lạm phát ở dưới mức cho phép

Tại hội nghị TCXT, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đồng thời cho biết, 5 tháng vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước vẫn có sự tăng trưởng. Đó là sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát toàn cầu có xu hướng ngày càng gia tăng đã gây sức ép đến tình hình lạm phát trong nước. Bình quân 5 tháng đầu năm, CPI tăng 2,25% so cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm 2021 trong khi mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là dưới 4%.

Với chỉ số này, việc kiềm chế lạm phát của Việt Nam đang ở mức cho phép. Nhưng dự báo thời gian tới, áp lực lạm phát còn cao hơn nữa, nhất là giá xăng, dầu tiếp tục gia tăng đã tác động tới giá một số dịch vụ, hàng hóa khác như: giáo dục, y tế, vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải… gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng thông tin, đối với các vấn đề phản ánh của cử tri về giá xăng dầu tăng, giá SGK mới đều đã được đại biểu Quốc hội nêu ra tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khoá XV. Để bình ổn giá xăng dầu, phân bón, Chính phủ và các bộ, ngành đã sử dụng hết các công cụ để làm giảm sức ép tăng giá xăng, dầu, trong đó có việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, thuế VAT…; hạn chế xuất khẩu phân bón, giữ giá trong nước cũng như thực hiện các công cụ giảm giá chung cho người dân trong cả nước. Về vấn đề giáo dục, Quốc hội cũng đã xem xét đưa giá SGK vào bình ổn giá. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT xem xét về giá SGK, giá học phí…

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU - HUYỀN TRANG