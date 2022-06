Châu Đức sẵn sàng tiến lên nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Chiều 20/6, UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức.

Cơ cấu kinh tế đúng hướng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia Phạm Bình Minh tới dự và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM Châu Đức. Cùng dự còn có các đại diện bộ ngành Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh và địa phương huyện Châu Đức.

Qua hơn 10 năm xây dựng NTM (2010-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, điều hành linh hoạt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM. Từ đó, góp phần thúc đẩy KT-XH không ngừng phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 10%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Năm 2020, tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản là 51,3%; công nghiệp - xây dựng 21,5% và thương mại - dịch vụ 27,2% (so với năm 2010 tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản là 67%; công nghiệp - xây dựng 9,2% và thương mại - dịch vụ 23,8%).

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu năm 2020 theo giá so sánh đạt 12.262 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với năm 2010 (năm 2010 đạt 4.910 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2010 - 2020 đạt 9,58%/năm; năm 2021 tăng hơn 6% so với năm 2020. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,64 lần so với năm 2010; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tăng 2,53 lần so với năm 2010, ước thực hiện năm 2021 là 4.725 tỷ đồng, tăng 6,61% so với năm 2020; Giá trị thương mại, dịch vụ, tăng 3,64 lần so với năm 2010,năm 2021 tăng 8,18% so với năm 2020.

Hạ tầng KT-XH ở nông thôn được xây dựng ngày càng khang trang; các dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân được cung cấp ngày càng tốt hơn.

Đến nay, 100% xã (15/15 xã) trên địa bàn huyện Châu Đức đạt chuẩn NTM và đạt 9/9 tiêu chí cấp huyện NTM trong Bộ tiêu chí NTM. Tỷ lệ người dân hài lòng về xây dựng NTM mới đạt hơn 90%. Thu nhập bình quân đầu người tại 15 xã xây dựng nông thôn mới đạt 64,36 triệu đồng/người/năm, tăng 44,26 triệu đồng so với trung bình năm 2010; 4 xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (bìa phải) trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức.

Tiếp tục xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu

​Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Đức.

Mặc dù huyện Châu Đức có xuất phát điểm thấp, còn nhiều khó khăn khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Song huyện đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên và đạt được những kết quả tích cực, rất đáng tự hào. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, sạch, đẹp hơn. Các chương trình, đề án, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ KH-CN trong sản xuất nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả. Kinh tế giữ mức tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng; số hộ nghèo giảm, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.

Để tiếp tục góp phần cùng tỉnh thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đề nghị huyện Châu Đức cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được. Bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, đề án đề ra, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển. Chú trọng công tác CCHC và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thành lập và phát triển DN, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công nông nghiệp, TTCN, dịch vụ. Thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp…

Ông Hoàng Nguyên Dinh, chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, trong thời gian tới huyện sẽ phấn đấu có 10/15 xã của huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và 5/15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đến năm 2025. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, liên kết phát huy chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản xuất…

Tại buổi lễ công bố, Ban Tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 9 cá nhân và quyết định của UBND huyện Châu Đức cho 36 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM của huyện Châu Đức.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG