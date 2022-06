Huyện Long Điền trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục

Ngày 11/6, UBND huyện Long Điền tổ chức lễ công bố và trao quyết định của UBND huyện về việc bổ nhiệm người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ngành giáo dục.

Tại buổi lễ, UBND huyện Long Điền đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho 4 người gồm: bà Tô Thị Thúy Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mặt Trời, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Côn Sơn; bà Lê Trần Mộng Thành, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hữu Chí, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Hữu Chí; bà Cao Thị Sanh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng; bà Trương Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 10/6.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Long Điền chúc mừng 4 cán bộ và các trường có cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ông Lâm Văn Hồng mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, đoàn kết của tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế trong dạy và học, nâng cao hiệu quả đào tạo, đạt nhiều thành tích hơn nữa trong giáo dục, xây dựng môi trường học tập thân thiện và nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà.

NGUYỄN TUYỀN