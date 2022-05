Công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu.

Ngày 13/5, Công an tỉnh đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu.

Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu trực thuộc Công an tỉnh gồm 3 đại đội và 1 trung đội cơ giới vận tải với gần 400 cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác tại công an các đơn vị, địa phương.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu cho lãnh đạo đơn vị.

Việc thành lập tiểu đoàn góp phần phát huy hiệu quả của phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trên cơ sở sử dụng, huy động biên chế hiện có của Công an tỉnh.

Lực lượng này có nhiệm vụ sẵn sàng tham gia công tác đấu tranh phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình trái pháp luật; phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; phòng chống, khắc phục thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu diễu hành biểu dương lực lượng.

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh thể hiện sự chủ động trong công tác, đánh dấu sự trưởng thành và ngày càng kiện toàn về tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Công an tỉnh nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò tham mưu của Công an tỉnh trong công tác xây dựng lực lượng, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu sẽ phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: HUY DIỆU-TRÍ NHÂN