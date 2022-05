Sớm hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối

Dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng nhớ nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Chiều tối 12/5, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh làm Trưởng Đoàn và lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức trọng thể lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo. Về phía lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương đã tham dự lễ viếng. Tại Nghĩa trang Hàng Dương, trong không khí trang nghiêm, thành kính và biết ơn vô hạn, Đoàn đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng Liệt sĩ”; mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ, đồng bào yêu nước - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Ngay sau lễ viếng, các đại biểu đã đến thắp hương trên phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ, nhà yêu nước tại Nghĩa trang hàng Dương; dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại Đền thờ Côn Đảo. Nhân chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Nghĩa trang Hàng Dương. Theo kế hoạch, ngày 13/5, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ khánh thành công trình chỉnh trang Nghĩa trang Hàng Keo; tiếp xúc cử tri huyện Côn Đảo trước Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh khảo sát một số công trình, dự án tại Côn Đảo. Chiều cùng ngày, Đoàn sẽ thăm các khu di tích lịch sử và đơn vị lực lượng vũ trang tại Côn Đảo.