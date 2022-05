Huyện Long Điền thăm, chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản

Ngày 5/5, Đoàn lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Long Điền do ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, phật tử tại các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022 - Phật lịch 2566.

Ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền thăm, tặng quà Thượng tọa Thích Định Minh, trụ trì chùa Phước Linh (xã Tam Phước).

Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các cơ sở Phật giáo, gồm: Tổ đình Thiên Thai, chùa Phước Linh, chùa Thiên Khánh, chùa Thiên Bửu Tháp (xã Tam Phước), chùa Long Hòa (xã An Ngãi), chùa Bửu Lâm, chùa Phật Bửu, tịnh xá Huỳnh Lâm (thị trấn Long Hải).

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Võ Hữu Hạnh đã gửi lời chúc mừng đến các chức sắc, tăng ni, phật tử đón mùa lễ Phật đản hạnh phúc, an lạc. Đồng thời, mong muốn các vị chức sắc, tăng ni, phật tử tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết tôn giáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Long Điền tặng mỗi cơ sở Phật giáo một phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Trước sự quan tâm của lãnh đạo huyện, đại diện các chức sắc, cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện đã bày tỏ niềm phấn khởi và cho biết sẽ động viên tăng ni, phật tử tiếp tục đoàn kết dân tộc, thực hiện nhiều hơn và tốt hơn các chương trình từ thiện, xã hội.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Long Điền thành lập 3 đoàn đi thăm các chức sắc, tăng ni, phật tử của 20 cơ sở Phật giáo trên địa bàn.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN