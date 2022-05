Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo

Ngày 5/5, Công an tỉnh đã tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ trong lực lượng công an tỉnh.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đã công bố và trao quyết định điều động Thượng tá Nguyễn Xuân Bình, Phó Trưởng Công an huyện Long Điền về nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP. Bà Rịa; điều động và bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Trọng Điểm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Đồng thời bày tỏ mong muốn các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực và nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng ban lãnh đạo đơn vị mới đoàn kết, quản lý tốt cán bộ, chiến sĩ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

TRÍ NHÂN