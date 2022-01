Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đơn vị

Ngày 21/1, Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm, tặng quà Mẹ VNAH, các cá nhân, đơn vị nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022) và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Mỗi phần quà tặng Mẹ VNAH trị giá 11,5 triệu đồng (gồm 10 triệu đồng tiền mặt và quà 1,5 triệu đồng); mỗi phần quà tặng các đơn vị trị giá 6,5 triệu đồng (gồm 5 triệu đồng tiền mặt và quà 1,5 triệu đồng).

 Trở về sau chuyến thăm, chúc Tết ở giàn khoan, chiều 21/1, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã đến thăm, tặng quà Tết cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Tâm thần tỉnh (xã Bình Ba, huyện Châu Đức). Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá cao những nỗ lực của tập thể y, bác sĩ, nhân viên bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần; đồng thời đề nghị các sở, ngành của tỉnh có những giải pháp trước mắt và lâu dài để tháo gỡ những khó khăn của bệnh viện về nhân lực và đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐHQH tỉnh tặng quà Tết Tòa Giám mục Bà Rịa. Ảnh: CẨM NHUNG

 Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐHQH tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các tổ chức gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (tại Tổ đình Đại Tòng Lâm, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) và Tòa Giám mục Bà Rịa (TP. Bà Rịa) cùng một số chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

 Đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh do ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, các đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân và Đồn Biên phòng 526 Long Sơn. Dịp này, Đoàn cũng tặng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phần quà trị giá 21,5 triệu đồng; 12 phần quà cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Đồn Biên phòng 526 Long Sơn. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cũng trao số tiền 566 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đón Tết.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Ảnh: MỸ LƯƠNG

 Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm các Mẹ VNAH trên địa bàn huyện Châu Đức: Lại Thị Bạn và La Thị Biên (xã Nghĩa Thành); Nguyễn Thị Đồng (xã Suối Nghệ); Nguyễn Thị Nghiệp (xã Láng Lớn).

 Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ VNAH Phan Thị Khương (xã An Ngãi); Mẹ VNAH Lương Thị Chính (xã Phước Hưng). Đoàn cũng đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà và động viên các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Long Điền gồm: Trại tạm giam công an tỉnh; Trung tâm Y tế huyện Long Điền; Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (cơ sở 2 - nơi nuôi dưỡng người già neo đơn); Trung đoàn Minh Đạm và Đồn Biên phòng 500.

 Đoàn do ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị tại huyện Long Điền: Nhà xã hội Long Hải; Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất; Đồn biên phòng 496 Phước Hải; và các Mẹ VNAH tại huyện Đất Đỏ gồm: Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài), Võ Thị Vĩ (TT.Đất Đỏ), Nguyễn Thị Hường (TT.Phước Hải).

 Đoàn do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trên địa bàn huyện Xuyên Mộc gồm: Đồn Biên phòng 484 Bình Châu; Đồn Biên phòng 492 Phước Thuận; Gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Kiều (xã Phước Thuận, đã mất); và Mẹ VNAH Lâm Thị Bàng (xã Bình Châu).

 Đoàn do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tới thăm chúc Tết các tập thể, cá nhân gồm: Mẹ VNAH Trần Thị Trinh, Trần Thị Đường (xã Hoà Long, TP. Bà Rịa); Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tư (phường Phước Trung, TP. Bà Rịa); Mẹ VNAH Bùi Thị Đay (phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa); Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực I; Đoàn ca múa nhạc tỉnh; Trung tâm Văn hoá tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

 Đoàn do ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy số 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển), Tàu Cảnh sát biển 8001, Tàu Cảnh sát biển 9001, Tàu Cảnh sát biển 8020.

 Đoàn do ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tới thăm và chúc Tết các đơn vị tại TP.Vũng Tàu gồm: Đồn Biên phòng 522, Hải Đội 2 Biên phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III-Vũng Tàu MRCC, C13-Cục An ninh Quân đội; các cá nhân gồm: ông Lê Kính cán bộ tiền khởi nghĩa (phường Nguyễn An Ninh), ông Tạ Đào cán bộ lão thành cách mạng (phường 9) và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đận (phường 9), TP.Vũng Tàu

 Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các đơn vị: Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường CĐ An ninh (tỉnh Đồng Nai).

 Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tổ chức trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cụ thể, đoàn đã trao 30 suất quà (10 suất của Trung ương, 20 suất của tỉnh) đến người nghèo, người khó khăn xã Xuyên Mộc.

 Đoàn do Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị: Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng; Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 2; Trung đoàn Tên lửa 261; Đồn Biên phòng 518; Chi đội Kiểm ngư số 2 và Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh (cơ sở 1).

 Đoàn do Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị ở TX.Phú Mỹ gồm: BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Trường CĐ Quốc tế Vabis Hồng Lam; cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Đành và gia đình Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hồng.

 Đoàn do ông Nguyễn Văn Đặng, Phó Giám đốc Sở KH-ĐT làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các tổ chức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn TP. Vũng Tàu: Chi hội Tin lành Vũng Tàu (164 Bacu, phường 3), Thánh thất Vũng Tàu (79/26, Lê Lợi, phường 4), Chùa Liên Trì (92/10, Hoàng Hoa Thám, phường 2).

 Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo. Đồng thời, Đoàn tặng 30 suất quà Tết cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và HS nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Côn Đảo với mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng, và trao tặng 1 tấn gạo cho huyện Côn Đảo.

 Hội LHPN huyện Xuyên Mộc trao 50 suất quà cho hội viên phụ nữ khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn gồm: gạo, nhu yếu phẩm và 50 ngàn đồng tiền mặt, do Hội phụ nữ huyện vận động Khách sạn Hương Tôn (huyện Xuyên Mộc) hỗ trợ.

*Hội LHPN xã Bình Giã (huyện Châu Đức) tổ chức trao 40 phần quà Tết cho hội viên phụ nữ khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo, dầu ăn, bánh, đường, bột ngọt và nước tương, do Hội phụ nữ xã vận động nhà hảo tâm đóng góp.

 Hội LHPN xã Phước Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tặng 35 phần quà (mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng) cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Kinh phí do Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vận động từ các nhà hảo tâm hỗ trợ.

 Chi bộ Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức phát 20 suất quà cho 20 hộ hội viên nông dân nghèo tại xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, mỗi suất quà 500.000 đồng. Ngoài ra Chi bộ tặng 3 suất quà cho đảng viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn kinh phí được lấy từ mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm" đó Chi bộ Hội phát động.

 Chi Đoàn Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đến thăm, tặng quà quà trị giá 2,5 triệu đồng cho em Lâm Hải Yến (ở 240/57B, Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu. Em Hải Yến là nhân vật của bài viết “Tai này chưa qua, nạn khác lại tới” được đăng tải trong chuyên mục Kết nối yêu thương của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước đó, vào tháng 11/2020, trên đường đến trường, Hải Yến đã bị tai nạn giao thông (TNGT) dẫn đến đa chấn thương, phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Em sống cùng mẹ trong phòng trọ nhỏ ở phường Thắng Nhất. Mẹ của em cũng từng bị TNGT khi đang bán vé số dạo để mưu sinh. Hiện, sức khỏe của em Hải Yến đã bình phục. Mẹ em mở một quầy tạm hóa nhỏ gần phòng trọ để kiếm sống hàng ngày.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ