Những nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống dịch trong thời gian tới

• UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp cùng các huyện, thị xã, thành phố rà soát, hướng dẫn việc mở cửa lại các chợ truyền thống theo lộ trình, bảo đảo đầy đủ các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch.

• Rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ các chốt kiểm soát ra, vào tỉnh, đồng thời bổ sung lực lượng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn người dân khai báo y tế và quét mã QR code khi vào tỉnh, tổ chức sàng lọc người đi về từ các vùng nguy cơ cấp độ 3, 4 để có biện pháp phòng, chống dịch đúng quy định và không để ùn tắc giao thông tại các chốt.

• Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, rà soát, bảo đảm việc chi hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đúng quy định, không để sót, lọt đối tượng; bảo đảm an toàn trật tự xã hội.

• Chỉ đạo khẩn trương phục hồi chức năng ban đầu của các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm cơ sở cách ly, cơ sở điều trị, hoàn thành bàn giao cho ngành Giáo dục chậm nhất vào ngày 30/11/2021.

• Thực hiện việc lắp đặt bồn ôxy y tế tại các cơ sở điều trị COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 4308/QĐ-BYT, ngày 07/9/2021 về phê duyệt Đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19.

• Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, xuống tận cơ sở để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động thực hiện và tuyên truyền, vận động người thân cùng thực hiện các quy định, thông tin cho các cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp từ địa phương khác về địa bàn nhưng không thực hiện khai báo, cách ly theo quy định.

•Tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện thí điểm cách ly các trường hợp F1 tại nhà; trên cơ sở đó có văn bản hướng dẫn để triển khai trên toàn tỉnh trong thời gian tới, ban hành trước ngày 5/11/2021.

• Xây dựng văn bản hướng dẫn việc thực hiện cách ly, xét nghiệm đối với các trường hợp về tỉnh, ban hành trước ngày 5/11/2021 để tạo thuận lợi trong việc triển khai đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

• Rà soát, bảo đảm tất cả trạm y tế lưu động được thành lập trong thời gian vừa qua đáp ứng đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế,… để đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế trước ngày 05/11/2021.

• Thống kê người từ 12 đến dưới 18 tuổi, chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch, phương án tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi có chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế.

