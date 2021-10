Xây dựng tiêu chí để tiếp tục mở cửa các hoạt động, dịch vụ

Sáng 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 2 tuần qua. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để từng bước mở cửa trở lại các hoạt động dịch vụ, kinh tế-xã hội.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Lây nhiễm từ bên ngoài

Tại cuộc họp, ông Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết, tính từ ngày 15 đến 28/10, toàn tỉnh ghi nhận thêm 239 ca COVID-19 mới, gồm có 146 ca ở cộng đồng, số ca còn lại trong các khu phong tỏa và cách ly. Số ca mắc mới từ ngày 22 đến 28/10 tăng 110,4% so với tuần trước đó, với 162 ca, trong đó số ca mắc ở cộng đồng tăng 110,6% so với tuần trước, với 99 ca.

Các ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng có nguồn lây từ ngoài vào tỉnh vẫn đang tiếp tục tăng tại các địa phương trong toàn tỉnh (trừ huyện Xuyên Mộc có số ca mắc mới cũng như ca cộng đồng giảm và huyện Côn Đao không ghi nhận ca mắc bệnh). Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến nay, tỉnh đã và đang triển khai rà soát chặt chẽ các trường hợp đi, trở về từ các vùng dịch; nâng cao mức độ cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng các phương án về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống cơ sở điều trị đáp ứng với cấp độ dịch cao nhất để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Từ ngày 16/10 đến nay, lượng phương tiện từ bên ngoài vào tỉnh tăng đột biến. Nếu như ngày thường chỉ có khoảng 5 ngàn phương tiện vào tỉnh, thì nay con số này tăng gấp 3 lần, với 15 ngàn phương tiện/ngày. Trong 2 tuần qua, Công an tỉnh ghi nhận có hơn 94.500 lượt người qua các chốt kiểm soát vào tỉnh, trong đó có hơn 20.000 người đã thực hiện khai báo và đang được các địa phương quản lý, theo dõi.

“Hiện một số tỉnh trong khu vực đã tháo dỡ các chốt kiểm soát vào các tỉnh. Nhưng với BR-VT, chúng tôi đề xuất được duy trì các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào của tỉnh ở QL.51, 55 và 56. Lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt sẽ hướng dẫn người dân khai báo y tế và sàng lọc các đối tượng nguy cơ để có những biện pháp phòng, chống dịch phù hợp”, Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nói về giải pháp ngăn chặn dịch xâm nhập từ ngoại tỉnh.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh làm việc với huyện Côn Đảo. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, huyện Côn Đảo cần chuẩn bị tâm thế mở cửa hoàn toàn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, huyện phải cử một đoàn công tác vào đất liền để tập huấn thực tế tại những điểm có dịch về quy trình truy vết, khoanh vùng, dập dịch, cách ly và điều trị bệnh nhân COVID. Được biết, hiện nay, huyện Côn Đảo đã có máy xét nghiệm PCR. Huyện có thể điều trị cho các bệnh nhân nhẹ. Khó khăn lớn nhất của huyện đảo là điều trị các ca bệnh nặng. Về vấn đề này, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trong trường hợp phát sinh ca bệnh nặng, Côn Đảo phải chủ động với phương án 4 tại chỗ, không chuyển bệnh nhân về đất liền. Sở Y tế sẽ cử một ekip ra đảo điều trị. Ngoài ra, Sở Y tế sử dụng hệ thống hội chẩn từ xa kết nối từ các bệnh viện trong đất liền để hỗ trợ Côn Đảo.

Thích ứng an toàn

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho hay, số ca F0 trong cộng đồng gần đây chủ yếu đi từ ngoài tỉnh, nên có lịch sử di chuyển nhiều và phức tạp nên tạo nhiều áp lực cho công tác truy vết dịch của các địa phương. Do vậy, đối với những trường hợp đi về từ vùng dịch vì lý do cá nhân mà không đủ điều kiện để cách ly tập trung tại nhà thì phải đưa vào các cơ sở cách ly tập trung có thu phí. Việc làm này nhằm giảm áp lực và chi phí cho các cơ sở cách ly không thu phí, nhất là ở các trường học.

Liên quan đến cách ly tại nhà, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, từ ngày 10/8, UBND tỉnh đã triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, nhưng đến nay, TP.Vũng Tàu vẫn chưa thực hiện được. Do vậy, để thích hợp với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, tỉnh cần có sự điều chỉnh văn bản chỉ đạo thí điểm cách ly F1 tại nhà cho phù hợp. Ngoài ra, khi triển khai cách ly F1 tại nhà, ngành y tế cần có phác đồ điều trị bệnh, hướng dẫn quy trình xét nghiệm cho các trường hợp cách ly tại nhà tương ứng với người đã tiêm 2 mũi vắc xin, tiêm 1 mũi và người chưa được tiêm để các địa phương dễ dàng thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống dịch theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh” của Chính phủ. Lực lượng công an phối hợp với các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát để tuyên truyền và phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Ngày 29/10, toàn tỉnh ghi nhận 25 ca mắc COVID-19. Trong đó có 9 ca trong khu cách ly tập trung, 2 ca trong khu phong tỏa. 14 ca trong cộng đồng: TX. Phú Mỹ 8 ca; TP. Vũng Tàu 6 ca. Toàn tỉnh có 3 địa phương không có ca mắc là huyện Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo.

Về thực hiện cách ly tại nhà, Bí thư Tỉnh ủy giao Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch của tỉnh căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế để soạn thảo phương án thực hiện và tổ chức lấy ý kiến các sở, ban ngành, địa phương để BCĐ phòng, chống dịch tỉnh ban hành trước ngày 5/11.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành y tế phối hợp với ngành GD-ĐT và các huyện, thị xã, thành phố thống kê số lượng học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi để tỉnh bố trí vắc xin. Ngành y tế cần tổ chức tập huấn quy trình tiêm chủng đối với trẻ em để bảo đảm an toàn tiêm chủng và đúng kế hoạch tiêm theo lộ trình mà Bộ Y tế đưa ra.

“Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh xây dựng bộ tiêu chuẩn, điều kiện mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, nhà hàng và các hoạt động dịch vụ khác để BCĐ phòng, chống dịch tỉnh ban hành trước ngày 5/11. Tinh thần phải thận trọng, không lơ là, chủ quan nhưng không quá cứng nhắc, mạo hiểm trong quá trình mở cửa”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Bài, ảnh: TUỆ LÂM