Cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025 để không lỡ nhịp với thế giới

Cân bổ sung làm rõ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến kinh tế biển Tham gia thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT) đề nghị QH, Ban Soạn thảo xem xét, điều chỉnh quy định ở Điểm a, Khoản 4, Điều 10 các hành vi bị nghiêm cấm “thông đồng với người thụ hưởng để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật”. Bởi trên thực tế, có tình trạng ngoài việc thông đồng với người thụ hưởng thì hành vi gian lận có thể diễn ra thông qua việc tận dụng kẽ hở pháp lý, có thể thông qua người khác không trực tiếp với người thụ hưởng để thỏa thuận… Do vậy, cần quy định chặt chẽ hơn như: phải bao gồm bất kể hành vi nào có tính chất tương tự nhằm mục đích thỏa thuận, móc nối để giải quyết bồi thường bảo hiểm. Trong quy định tại Điểm b, c, Khoản 4, Điều 10: “Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra; giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm”. Trên thực tế, hành vi gian lận đôi khi không chỉ xảy ra như dự thảo nêu trên mà còn có thể xảy ra việc nhân viên bán bảo hiểm lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng mà cố ý viết, điền, khai hộ và khai sai lệch thông tin của khách hàng trên văn bản giao kết với DN bảo hiểm. Việc này có thể dẫn đến việc khi khách hàng yêu cầu bồi thường thì DN căn cứ vào thông tin khách hàng ký kết để từ chối chi trả bồi thường theo cam kết làm ảnh hưởng đến quyền lợi ích của bên tham gia bảo hiểm. Do đó, đề nghị bổ sung quy định cấm hành vi gian lận này vào luật. Ngoài ra, đại biểu Phúc đề nghị QH, Ban Soạn thảo cân nhắc điều chỉnh bổ sung một số nội dung trong các quy định: quyền của bên mua bảo hiểm; hình thức hợp đồng bảo hiểm; quy định về điều kiện thành lập chi nhánh DN bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, chi nhánh DN tái bảo hiểm nước ngoài… Về Dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT cơ bản thống nhất với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế do Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị QH và Chính phủ cân nhắc, quan tâm cơ cấu lại các ngành trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp thứ 5 của Kế hoạch, bổ sung làm rõ hơn một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến kinh tế biển giai đoạn 2021-2025. Trong đó, QH, Chính phủ quan tâm, cần tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch, dịch vụ biển; khai thác có hiệu quả các cảng biển và dịch vụ vận tải biển; nuôi trồng và khai thác hải sản theo phương thức công nghiệp và ứng dụng công nghệ cao; phát triển công nghiệp ven biển; ưu tiên đầu tư năng lượng tái tạo…