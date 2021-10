Vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 23/10, HĐND TX. Phú Mỹ khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm; thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm 2021.

Ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Phú Mỹ và ông Đặng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND TX. Phú Mỹ chủ tọa Kỳ họp.

9 tháng đầu năm 2021, cơ cấu kinh tế của thị xã tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Các ngành kinh tế mặc dù bị ảnh hưởng do áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn duy trì tăng trưởng khá so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 70,9% kế hoạch (36.982 tỷ đồng), tăng 11,8 % so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 72,8% kế hoạch (13.547 tỷ đồng), tăng 5,7 % so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 87,15% dự toán.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Trong chương trình Kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo về tình hình thu chi ngân sách nhà nước, thực hiện kế hoạch đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021.

Các đại biểu cũng thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; 12 tờ trình liên quan đến các nội dung phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND TX. Phú Mỹ đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Cảnh bốc dỡ hàng hóa tại Tân cảng Cái Mép, TX. Phú Mỹ.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Phú Mỹ nhấn mạnh, thị xã sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 để tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm hoàn thành mục tiêu kép “vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội”.

Thị xã cũng sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân…

