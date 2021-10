Tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế và kiểm soát dịch bệnh

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh đã diễn ra ngày 14/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong 1 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, các đại biểu đã tập trung bàn sâu các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: BẢO KHÁNH

Kinh tế vẫn duy trì tăng trưởng

Theo đánh giá của BCH Đảng bộ tỉnh, từ đầu năm 2021 đến nay, đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực, kéo dài đến kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng; làm thay đổi sâu sắc hoạt động kinh tế và đời sống xã hội. Sau gần 3 tháng tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, số ca nhiễm giảm rõ rệt, tỷ lệ khỏi bệnh đạt trên 95%, người dân dần trở lại nhịp sống bình thường, các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được khôi phục.

Cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng DN trong tỉnh đã nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng “an toàn” với dịch bệnh. Nhờ đó, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực.

Các ngành kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật như: Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 95,14% dự toán, tăng 6,69% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ cảng tăng 27,62%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 9,66%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 8,65%, tổng vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới tăng 10,68%; vốn đăng ký đầu tư bổ sung tăng 16,59% so với cùng kỳ. Các chỉ tiêu của ngành công nghiệp, nông nghiệp có tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch; dịch vụ du lịch giảm sâu và có thời điểm bị đóng băng.

Công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tiếp tục được thúc đẩy; công tác phối hợp triển khai các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án đầu tư công trung hạn về hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng, dân vận tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025, với cách làm bài bản, hợp lý, đồng bộ, nghiêm túc, thực chất và khoa học.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế như: 7 chỉ tiêu phát triển kinh tế đạt thấp so với kế hoạch, trong đó tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; việc thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường còn hạn chế…

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: BẢO KHÁNH

Bàn giải pháp mở cửa, phục hồi kinh tế

Hội nghị đã bàn sâu các giải pháp mở cửa, phục hồi kinh tế-xã hội, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, để bảo đảm các quy định phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ đứt gãy hoạt động kinh tế, bảo vệ các công trình trọng điểm quốc gia và ổn định đời sống nhân dân, cần chú trọng giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong nhà máy, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh. Trong đó, tỉnh cần ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động làm việc ở những nơi này; tập trung đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh của từng nhà máy, xí nghiệp; hỗ trợ DN xây dựng và phê duyệt phương án phòng, chống dịch phù hợp nhất với từng cơ sở.

Cũng là địa phương tập trung nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ cho biết, thị xã thường xuyên đánh giá tình hình, dự báo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong các KCN, cụm công nghiệp để kịp thời thông tin, hướng dẫn DN thực hiện các biện pháp vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch hiệu quả nhất. Song song đó, duy trì, mở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Trong chương trình Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương khóa XIII. Các đại biểu đã cho ý kiến về các tờ trình: dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 28/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh và dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020.

Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận các báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế trong tình hình mới; các giải pháp hoàn thiện hạ tầng, khai thác có hiệu quả các KCN hiện hữu và thành lập các KCN mới phù hợp với nhu cầu phát triển của tỉnh đến năm 2025; kế hoạch dạy và học trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2021. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị BCH Đảng bộ tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu là: phòng, chống dịch trong tình hình mới; tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, DN, thủ tục của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động quay lại tỉnh làm việc và tiếp tục hỗ trợ an sinh xã hội để đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định việc hoàn thành bao phủ vắc xin cho người dân, củng cố hệ thống y tế cho công tác phòng chống dịch từ nay đến cuối năm 2021 là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, toàn diện và bền vững.

“Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị mỗi đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trên cương vị công tác của mình cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, vai trò “đầu tàu”, đoàn kết, năng động, sáng tạo, bám sát công việc, nhiệm vụ được giao để cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

MINH THIÊN