Sức trẻ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Hội LHTN tỉnh có 51 ngàn hội viên đang sinh hoạt tại 83 cơ sở Hội và 451 chi hội thanh niên. Trong thời gian dịch bệnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai 2 đợt “Hành trình kết nối - San sẻ yêu thương” tại 7 đơn vị: Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu, trao tặng 4.000 bộ đồ bảo hộ, 2.100 chai nước rửa tay sát khuẩn, 400 thùng nước suối, 300 túi an sinh; tặng 200 suất quà cho các SV khó khăn; thăm hỏi và gửi tặng gần 100 thùng nước ngọt đến các chốt phòng chống dịch trên toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội LHTN trong tỉnh đã trao 21.959 túi an sinh và 128 túi thuốc an sinh cho người dân; tư vấn, khám sức khỏe và phát thuốc cho 950 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trị giá 105 triệu đồng; trao tặng gần 8.000 phần quà cho các hộ nghèo, thanh niên khuyết tật trị giá gần 1,2 tỷ đồng; tặng 37 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 6 khu vui chơi (trị giá 160 triệu đồng) cho thiếu nhi tại các địa phương, cùng nhiều phần quà thiết thực khác...