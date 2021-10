Bàn sâu các giải pháp phục hồi KT-XH, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Sáng 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, BCH Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ Bảy nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, trong đó tập trung bàn sâu các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai từ trái qua); bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ nhất từ trái qua), chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Sau gần 3 tháng tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần thần tốc “chống dịch như chống giặc”, đến nay BR-VT đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, người dân dần trở lại nhịp sống bình thường, các hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước được khôi phục. BCH Đảng bộ tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị.

Dịch bệnh khiến một số lĩnh vực có sụt giảm, nhưng nhìn chung bức tranh kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm vẫn có nhiều điểm khởi sắc, nhiều chỉ tiêu kinh tế duy trì tăng trưởng. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 95,14% dự toán, tăng 6,69% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ cảng tăng 27,62%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 9,66%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,65%; tổng vốn đăng ký DN thành lập mới tăng 10,68%; vốn đăng ký đầu tư bổ sung tăng 16,59% so cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Công tác an sinh xã hội được chú trọng, người nghèo, những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 được chăm lo kịp thời, không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh qua một số ổ dịch nhỏ phát sinh gần đây xuất phát từ lái xe, phụ xe ra, vào tỉnh gây ra. Bên cạnh đó, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 vẫn còn gặp nhiều khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; việc thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức trong lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường còn hạn chế… Đây là những thách thức, trở ngại cho việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự Hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm để nghiên cứu, thảo luận, phân tích kỹ, làm rõ thêm về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, nhất là việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ về "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trên 3 nhiệm vụ chính yếu là “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân”, bảo đảm sát với thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu theo tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, thực sự khách quan, công tâm, không né tránh, không bi quan nhưng cũng không tô hồng”. Sau phát biểu khai mạc, ông Phạm Viết Thanh cũng thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tư BCH Trung ương khoá XIII.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế trong tình hình mới.

Trong chương trình làm việc của Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp mở cửa, khôi phục dần hoạt động kinh tế-xã hội, đồng thời cho ý kiến về các tờ trình: dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 28/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh và dự thảo Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU về phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh BR-VT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 26- NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020.

