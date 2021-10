Khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng "hậu COVID-19"

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ Bảy BCH Đảng bộ tỉnh khóa VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào cuối chiều ngày 14/10.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thể hiện sự thống nhất cao với các báo cáo được trình bày tại Hội nghị lần này. Qua công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, việc áp dụng giãn cách dài ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý của người dân, sức chịu đựng của doanh nghiệp với tỷ lệ bao phủ vắc xin chưa cao.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

Nhưng việc BR-VT đã khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 và chủ động từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống của người dân dần trở về với nhịp sinh hoạt hàng ngày là một nỗ lực, thành tích lớn lao của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tuyến trước và người dân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời khẳng định sức mạnh của đoàn kết thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động của cả Đảng bộ, sự đồng thuận ủng hộ của Nhân dân, sự chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, cùng nhau vượt qua những khó khăn, trở ngại của dịch bệnh COVID-19.

Dự báo dịch bệnh còn có thể kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và sự phục hồi sản xuất kinh doanh của DN, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu cần thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ chính yếu: Phòng chống dịch trong tình hình mới; tập trung tháo gỡ khó khăn của người dân, DN, nhà đầu tư, tạo điều kiện cho người lao động quay lại tỉnh làm việc và tiếp tục hỗ trợ an sinh xã hội để đẩy nhanh tiến độ phục hồi kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ nhất từ trái qua), điều hành thảo luận tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định việc hoàn thành bao phủ vắc xin cho người dân, củng cố hệ thống y tế cho công tác phòng chống dịch từ nay đến cuối năm 2021 là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế một cách nhanh chóng, toàn diện và bền vững. Tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Triển khai có hiệu quả “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên 3 nhiệm vụ chính yếu là “Phòng, chống dịch - Phát triển kinh tế - An dân”; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở xã, phường, thị trấn; huy động nguồn lực bảo đảm trang thiết bị học trực tuyến cho HS các cấp; khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ “hậu COVID-19”, kế hoạch tăng trưởng và đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm năm 2022; tiếp tục duy trì Tổ hỗ trợ đặc biệt tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, DN, người lao động tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước để phục hồi, tái sản xuất kinh doanh, giữ chân người lao động. Đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính với thời gian rút ngắn; thúc đẩy các dự án đầu tư công, thúc đẩy các dự án đầu tư tư nhân; đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành thủ tục kêu gọi đầu tư các dự án nằm trong 42 dự án trọng điểm của giai đoạn 2020-2025; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương sớm triển khai xây dựng các dự án hạ tầng giao thông chiến lược trong liên kết vùng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Các cấp ủy Đảng cần tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

NHÓM PHÓNG VIÊN ĐIỆN TỬ