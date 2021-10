Tập trung các giải pháp phục hồi thương mại, dịch vụ, du lịch

Ngày 19/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu khoá VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu cho biết, 9 tháng năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.999 tỷ đồng, (đạt 47,66% kế hoạch, bằng 78,47% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 18.415 tỷ đồng (đạt 62,42% kế hoạch, bằng 93,82% so với cùng kỳ); thu ngân sách 9 tháng hơn 3.932 tỷ đồng (đạt 107,1% so dự toán tỉnh giao); chi ngân sách hơn 1.327 tỷ đồng (đạt 70,29% so với tỉnh giao). Các chính sách an sinh - xã hội hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 được quan tâm thực hiện; quốc phòng - an ninh chính trị được giữ vững; hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản về xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị được đề ra.

Tại hội nghị, lãnh đạo HĐND, UBND và Thường trực MTTQVN thành phố đã ký kết Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa thường trực HĐND - UBND - Thường trực MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đặt mục tiêu 3 tháng cuối năm 2021, TP.Vũng Tàu vừa phải kiểm soát tốt dịch vừa tăng tốc phát triển kinh tế xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đề ra các các giải pháp phục hồi kinh tế-xã hội. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch; tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN để người dân đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính; tăng tốc thực hiện khâu đột phá 2021 của Đảng bộ thành phố về tập trung công tác giải phóng mặt bằng để tổ chức khởi công các công trình thiết yếu phục vụ cho cuộc sống của người dân.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG