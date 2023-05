Lô cốt, ổ gà gây mất an toàn trên QL51

Mặt đường nham nhở ổ gà, lô cốt, khiến người lưu thông qua đoạn QL51 thuộc địa phận TX. Phú Mỹ luôn đối mặt nguy hiểm. Đáng nói là các ở gà, lô cốt này được tạo nên sau quá trình thi công cầu, đường.

Các ổ gà lổm nhổm dọc tuyến QL51 (TX.Phú Mỹ) khiến người dân lo lắng.Tai nạn rình rập

Phản ánh đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, người dân cho biết đoạn quốc lộ 51 từ khu vực ngã ba Hội Bài (thuộc xã Tân Hòa) đến gần KCN Mỹ Xuân A (phường Mỹ Xuân), TX. Phú Mỹ xuất hiện rất nhiều ổ gà tại làn đường dành cho xe máy. Các ổ gà này được hình thành sau quá trình thi công cầu đường và được lấp đất sơ sài, thiếu an toàn.

Chúng tôi đã khảo sát thực tế dọc quốc lộ 51 theo hướng ngã ba Hội Bài đến KCN Mỹ Xuân A theo phản ánh của người dân. Tại đây, chúng tôi ghi nhận hàng loạt các vết chắp vá loang lổ do quá trình thi công cắt, xới đường.

Ở đoạn đường này, một số hố sâu đang thi công được rào bằng tôn tạo thành các “lô cốt” nằm dọc làn xe máy. Thi công xong, một số đơn vị chỉ lấp đất lên bề mặt rồi… để đó. Cũng theo ghi nhận của chúng tôi, các lỗ chắp vá này thường tạo thành các ổ gà ở làn xe máy. Cả một đoạn đường gần vài cây số nham nhở ổ gà. Ban ngày, cát đất từ các ổ gà cuốn vào mắt người đi đường. Đêm xuống lại trở thành những cái “bẫy” chực chờ người chạy xe máy.

Ông Nguyễn Hoài Tâm (ngụ TP.Hồ Chí Minh) có phen hú vía vì suýt té ngã khi vấp phải những ổ gà này. Ông kể, vào cuối tháng 4 khi có việc về TX.Phú Mỹ công tác và di chuyển về TP.Hồ Chí Minh vào ban đêm. Dù có đèn đường nhưng không thể quan sát các ổ gà từ xa. Xe lao vào ổ gà, lạc tay lái. “May là tôi còn kịp khống chế, giảm tốc độ rồi tấp vào lề”, ông Tâm nhớ lại.

Ông Tâm bức xúc: “Đường làn ngoài thì có xe ô tô, còn làn xe máy thì toàn những lỗ vá tạo thành hố. May mắn tôi không chạy nhanh nên chỉ loạng choạng, nếu bị té ra làn ô tô thì hậu quả khó nói”.

Bà Phạm Thị H. (ngụ phường Mỹ Xuân) cho rằng đoạn đường quốc lộ 51 xuất hiện nhiều lô cốt, ổ gà cần sớm xử lý, khắc phục để người dân an tâm lưu thông. Bà chia sẻ: “Đoạn đường thi công này cực kỳ nguy hiểm, chạy không để ý là lao vào ổ gà. Có nơi đặt biển báo nhưng sát lô cốt hoặc không có phản quang. Đi ban ngày còn khiếp chứ đừng nói ban đêm. Tôi rất lo lắng khi thường xuyên đi qua đoạn đường này”.

Yêu cầu đơn vị thi công có trách nhiệm

Thực tế, đã có những vụ tai nạn giao thông khi người dân lưu thông qua đoạn đường này. Cụ thể, vào tối 21/4, hai nam thanh niên điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 51, hường từ ngã ba Hội Bài đi Mỹ Xuân. Khi đến đoạn trước giáo xứ Phước Lộc, xe tông vào lô cốt nằm dọc đường. Hậu quả, 2 nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, chiếc xe máy cũng bị rớt xuống hố. Một vụ té xe do vấp ổ gà khác cũng xảy ra vào tối 14/5, hậu quả một người phụ nữ bị thương phải nhập viện.

Hiện trường vụ TNGT tại một lô cốt nằm dọc tuyến QL51, đoạn thuộc phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ.

Dù các đơn vị thi công tại đoạn đường này rào chắn và lắp bảng cảnh báo, thế nhưng nguy cơ TNGT vẫn luôn rình rập. Bởi các điểm sau khi đào xới chỉ được “trả lại hiện trạng” một cách sơ sài, hoặc chỉ lấp đất. Làn đường dành cho xe máy gồ ghề, thiếu an toàn buộc người điều khiển phải lấn ra làn ngoài, như vậy nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, thời gian qua đơn vị đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng trên. Tiếp nhận thông tin, Ban đã trực tiếp xuống kiểm tra, khảo sát từ trước dịp lễ 30/4 – 1/5 và xác định có tình trạng mất an toàn giao thông tại đoạn đường này. Ban An toàn giao thông đã yêu cầu các đơn vị đấu thầu, thi công có trách nhiệm trong quá trình tu sửa cũng như thực hiện đúng quy định khi thi công.

Qua đó, có những đơn vị đã tiến hành rào chắn kỹ các lô cốt và tu sửa, lấp các ổ gà tại điểm thi công cũ. Thời gian tới, Ban An toàn giao thông vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra công tác đảm an toàn giao thông trên đoạn đường này nhằm hạn chế tối đa TNGT xảy ra.

Sớm di dời cơ sở vật chất các trạm thu phí không hoạt động Cũng liên quan đến quốc lộ 51, thời gian qua cử tri cũng phản ánh trạm thu phí trên quốc lộ 51 hiện nay đã ngừng hoạt động, nhưng các cơ sở vật chất vẫn chưa được tháo dỡ, làm hẹp diện tích mặt đường lưu thông dễ gây ra tình trạng kẹt xe, TNGT. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm tháo dỡ các công trình tại các trạm thu phí nói trên.

HÀN LẬP