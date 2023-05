Bệnh nhân đột quỵ, khó xin giấy chứng nhận thương tích

Đại diện Đoàn Luật tỉnh cho biết, theo các tài liệu y khoa, về khái niệm thuật ngữ “Thương tích” được hiểu là sự tổn thương của cơ thể ở các mức độ khác nhau gây nên bởi tiếp xúc đột ngột với các nguồn năng lượng (có thể là các tác động cơ học, nhiệt, hóa chất, bức xạ ion, chất phóng xạ…) quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể hoặc do cơ thể thiếu các yếu tố cần thiết cho sự sống như thiếu oxy, mất nhiệt... Trong trường hợp nêu trên, GCNTT số 135/CN ngày 3/4 của Bệnh viện Bà Rịa cấp cho ông Dương Thanh Bình là đúng theo quy định pháp luật tại Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/9/2001 về ban hành mẫu hồ sơ, bệnh án và khoản 1, Điều 5, Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/ 2017 quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Văn bản số 482, ngày 17/4/2023 của Bệnh viện Bà Rịa về việc thu hồi GCNTT với lý do “Tình trạng bệnh không phù hợp cấp GCNTT” mà không nêu ra được quy định trường hợp ông Dương Thanh Bình không thuộc đối tượng được cấp GCNTT là không phù hợp quy định pháp luật.