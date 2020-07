Trĩ nội, khi nào cần phẫu thuật?

Hỏi: Tôi bị trĩ nội độ 3, có khi bị nghẹt búi trĩ rất đau. Tôi đã đi khám và bác sĩ khuyên nên phẫu thuật nhưng tôi vẫn rất phân vân. Xin được tư vấn nếu có cách điều trị khác.

Nguyễn Thị Tươi

(Châu Đức)

Trả lời: Trĩ nội là một trong những vấn đề mà rất nhiều người gặp phải và làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như chất lượng cuộc sống. Bệnh trĩ nội được chia thành 4 cấp độ khác nhau, nếu bạn đang ở cấp độ 3 tức là bệnh đang ở giai đoạn nặng. Khi trĩ nội ở độ 3: Lượng máu chảy ra nhiều hơn. Do búi trĩ phát triển nên ngay cả khi không đi đại tiện thì người bệnh cũng luôn có cảm giác đau và khó khăn khi ngồi. Kích thước của búi trĩ quá lớn nên không thể nào tự co lên được. Nhưng vẫn có thể dùng tay để đẩy vào trong. Trĩ nội độ 3 thường có xu hướng sa ra bên ngoài và không tự co lại nên rất dễ dẫn đến tình trạng tắc nghẽn hậu môn, làm tổn thương các tế bào xung quanh hậu môn, nhất là khi đại tiện. Tùy vào trường hợp cũng như khả năng phát tác của bệnh, bác sĩ có thể chỉ định cho bệnh nhân điều trị nội khoa hoặc sử dụng phương pháp phẫu thuật để làm giảm biến chứng. Nếu bạn có triệu chứng nghẹt búi trĩ, chảy máu hậu môn và bị viêm nhiễm nặng, phẫu thuật là cần thiết. Việc xác định có phẫu thuật hay không cần có sự kiểm tra và kết luận của các bác sĩ chuyên khoa. Không nên tự ý dùng bất cứ cách điều trị nào khác vì như vậy có thể khiến cho các biểu hiện bệnh ngày một trầm trọng hơn.

BS. NGỌC CHÂU