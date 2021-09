Xuyên Mộc khóa chặt nguy cơ từ bên ngoài

Một trong những biện pháp huyện Xuyên Mộc tiếp tục thực hiện để kiểm soát dịch bệnh là chốt chặn cửa ngõ vào địa phương, không để dịch bệnh xâm nhập.

Mọi phương tiện qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đều phải khai báo y tế theo quy định.

Theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 QL55-điểm giáp ranh giữa ấp Gò Cát (xã Phước Thuận) của huyện Xuyên Mộc với xã Láng Dài (huyện Đất Đỏ), được kiểm soát chặt chẽ, nên mọi phương tiện và người qua đây đều phải dừng kiểm tra, khai báo y tế. Bên cạnh đó, chốt duy trì lực lượng y tế để test nhanh cho tài xế đi về từ vùng dịch kịp thời phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh vào huyện nếu có. Đồng thời, nhiều trường hợp không đủ giấy tờ, lực lượng chức năng bắt quay đầu xe.

Thượng úy Lê Duy Đạt, Công an huyện Xuyên Mộc, trực chốt tại QL55 cho hay, mỗi ngày có tầm từ 700-800 phương tiện ô tô, xe máy lưu thông qua chốt. Trong quá trình kiểm tra, những phương tiện đủ điều kiện thì lực lượng cho khai báo y tế để tiếp tục lưu thông, còn những phương tiện nào không đủ điều kiện thì bắt buộc phải quay đầu xe. Những người đi về từ vùng dịch khi qua chốt kiểm soát được test COVID-19 miễn phí. Tất cả các phương tiện qua chốt đều được kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra giấy tờ cá nhân, quét mã điểm đi, điểm đến.

Lo ngại mầm bệnh có thể xâm nhập từ bên ngoài, Xuyên Mộc duy trì 2 chốt kiểm dịch giáp ranh Đồng Nai, Bình Thuận và 8 chốt kiểm dịch vùng ven với 122 người thuộc các lực lượng tham gia. Từ 24 giờ ngày 9/9, đến nay, các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện đã kiểm soát 3.326 người vào địa bàn huyện từ các địa phương Đồng Nai, Bình Thuận, TP.Hồ Chí Minh. Kết quả, bắt buộc quay đầu 260 trường hợp. Đã tiến hành test nhanh COVID-19 tại chốt cho hàng trăm trường hợp đi về từ vùng dịch, không phát hiện trường hợp nào dương tính. Bên cạnh việc duy trì các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra, vào địa bàn huyện Xuyên Mộc lực lượng chức năng duy trì 80 tổ TTKS do công an xã, thị trấn chủ trì, với 395 CBCS gia tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn 24/24 giờ.

Thượng tá Lê Minh Hiếu, Phó Trưởng Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, để kiểm soát chặt chẽ nghiêm ngặt bảo vệ vùng xanh, Đảng ủy, BCH Công an huyện xác định 2 việc cần thực hiện đó là: tiếp tục tuyên truyền cho người dân chấp hành nghiêm phòng chống dịch; tăng cường công tác kiểm soát với 10 chốt kiểm soát vùng ven của để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa phương. “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát chặt trên các tuyến đường và cửa ngõ ra vào huyện kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, bảo vệ “vùng xanh” an toàn cho huyện và giữ vững thành quả phòng chống dịch trong thời gian qua”-Thượng tá Hiếu nói.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN