Vũng Tàu dùng flycam giám sát việc giãn cách xã hội

Kết quả xét nghiệm diện rộng đợt 1 tại 5 phường nguy cơ cao bao gồm: 8, 10, Thắng Nhất, Thắng Nhì, Nguyễn An Ninh của TP. Vũng Tàu đã xác định được 6 ca dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng để khống chế dịch, đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách triệt để trên địa bàn, trong đó có việc sử dụng thiết bị bay quay phim điều khiển từ xa (flycam) giám sát tại các khu dân cư.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kiểm tra công tác giám sát bằng flycam tại phường Thắng Nhì (TP. Vũng Tàu).

6 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm diện rộng

Ngày 14/9, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu cho hay, kết quả xét nghiệm diện rộng tại 5 phường nguy cơ cao đã xác định có 5 trường hợp mắc COVID-19 tại phường Thắng Nhất và 1 trường hợp tại phường Thắng Nhì. Tính đến 12 giờ ngày 14/9, TP. Vũng Tàu ghi nhận 1.338 ca mắc COVID-19, trong đó 756 ca đã khỏi bệnh.

5 trường hợp mắc COVID-19 tại phường Thắng Nhất cùng sinh sống tại 3 phòng trọ ở hẻm 48/11 (Lưu Chí Hiếu) nhưng chưa rõ nguồn lây. Cụ thể, ông T.Đ.V. (SN 1989) và con trai T.Đ.M.K. (SN 2019), em L.H.P. (SN 2013), ông N.P.D. (SN 1985) và vợ là D.T.T. (SN 1986). Qua truy vết có 5 trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung. Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 phường Thắng Nhất đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, phun khử khuẩn, khống chế dịch và phong tỏa tạm thời hẻm 48/11 (Lưu Chí Hiếu).

Trường hợp tại phường Thắng Nhì đã có kết quả PCR dương tính vào ngày 14/9 là ông N.Q.C. (SN 1963, ngụ hẻm 95, Lê Lợi) cũng chưa rõ nguồn lây. Qua truy vết trường hợp này có 14 F1.

Sáng 14/9, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã kiểm tra công tác giám sát việc tuần tra, kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội bằng flycam tại phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu. Hình ảnh ghi được từ flycam cho thấy, người dân đã thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. Ông Mai Ngọc Thuận yêu cầu lực lượng vận hành flycam cần tăng cường tần suất, thời gian hoạt động các thiết bị này ở nhiều địa bàn, nhiều khung giờ khác nhau. Những hình ảnh thu thập được sẽ là cơ sở quan trọng giúp cơ quan chức năng có các biện pháp phù hợp để phòng chống dịch hiệu quả hơn.

Tăng cường kiểm soát

Để kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16, lực lượng Công an TP. Vũng Tàu đã huy động 43 tổ với 142 chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên 275 tuyến đường, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời phân luồng, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông trong thành phố. Song song đó, bố trí 179 chiến sĩ phối hợp chính quyền cơ sở tổ chức tuần tra, chốt chặn trên 1.200 tuyến đường hẻm, 44 trạm và chốt, trạm kiểm soát.

Đại tá Nguyễn Anh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh cùng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh, tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại địa bàn TP. Vũng Tàu vẫn diễn biến phức tạp, trong đó còn xuất hiện các ca bệnh ngoài cộng đồng. Công an tỉnh đã chi viện cho Công an TP. Vũng Tàu 100 chiến sĩ để tăng cường kiểm soát việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Trong đó, lực lượng Công an tỉnh nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân trên địa bàn qua 2 tháng giãn cách xã hội; làm tốt công tác nghiệp vụ công an và tuyên truyền người dân đồng thuận chủ trương tiếp tục giãn cách xã hội sớm đưa TP. Vũng Tàu trở lại cuộc sống bình thường mới.

Để việc giãn cách xã hội được thực hiện triệt để, hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 13/9, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP. Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan chức năng sử dụng flycam để giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội tại khu dân cư, đặc biệt là các địa bàn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. “Chúng tôi đã đưa vào sử dụng flycam để giám sát người dân thực hiện giãn cách trong khu dân cư, khu phong tỏa, qua đó tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời sẽ xử lý người dân cố tình vi phạm”, Đại tá Nguyễn Anh Hùng thông tin.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG