Trao yêu thương đến với người nghèo

●Ngày 14/9, UBMTTQ Việt Nam huyện Châu Đức đã trao 500 phần quà nằm trong chương trình hỗ trợ “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: 1 hộp khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, dầu gió, tuýp vitamin C sủi, nước muối và 150 ngàn đồng tiền mặt. (Mai Ngọc)

Thầy Nguyễn Thanh Kiệt, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lương tặng điện thoại thông minh kèm sim truy cập Internet dung lượng 2GB mỗi ngày cho em Nguyễn Hoàng Long, HS lớp 8.

●Sáng 14/9, Ban Giám hiệu Trường THCS Văn Lương (huyện Long Điền) đã đến từng nhà HS có hoàn cảnh khó khăn của trường tặng điện thoại thông minh để các em học trực tuyến.

43 HS được tặng điện thoại thông minh Nokia C20. Mỗi điện thoại được tặng kèm sim truy cập Internet dung lượng 2GB mỗi ngày do nhà mạng Vina tài trợ sử dụng miễn phí trong 6 tháng. Hết thời hạn trên, mức cước phí là 50 ngàn đồng/tháng. Thuê bao đóng liên tiếp 6 tháng là 245 ngàn đồng.

Năm học 2021-2022 trường có 962 HS, qua rà soát có 43 em thiếu thiết bị học trực tuyến. Nhà trường thông qua Hội Phụ huynh phát động phong trào ủng hộ thiết bị học trực tuyến cho các em. Qua đó, phụ huynh, cựu giáo viên, cựu HS, giáo viên nhà trường hưởng ứng nhiệt tình và ủng hộ hơn 73 triệu đồng mua thiết bị học trực tuyến cho HS. Nhà trường tiếp tục rà soát nếu phát hiện trường hợp HS nào khó khăn, thiếu thiết bị học sẽ hỗ trợ. (Mỹ Lương)

Đoàn cơ sở Công an huyện Long Điền trao sữa cho trẻ em nghèo.

●Ngày 14/9, Đoàn cơ sở Công an huyện Long Điền đã trao 50 thùng sữa hộp và 50 thùng sữa bột cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các vùng xanh của TT. Long Hải (huyện Long Điền). (Văn Anh)

●Chiều 14/9, Quỹ Chung một tấm lòng CLB Phóng viên BR-VT đã tặng 30 điện thoại thông minh để học trực tuyến cho 10 HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Vũng Tàu và 20 HS ở huyện Châu Đức. Mỗi điện thoại được tặng kèm sim 4G do nhà mạng Viettel tài trợ. Tổng trị giá gần 60 triệu đồng do nhà hảo tâm đóng góp. (An Nhiên)

HS có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Thắng Nhì nhận điện thoại từ các nhà hảo tâm đóng góp cho Quỹ Chung một tấm lòng CLB Phóng viên BR-VT.

●Ngày 14/9, Hội LHPN xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc) đã đến thăm hỏi, tặng 1 hộp sữa bột trị giá 500 ngàn đồng cho gia đình cháu Nguyễn Trần Băng Di (ấp Trang Trí, xã Bông Trang) 18 tháng tuổi. Hoàn cảnh gia đình cháu khó khăn, mẹ hiện ở TP.Hồ Chí Minh do dịch bệnh không về được. Từ đầu tháng 8 đến nay, Hội LHPN xã Bông Trang đã vận động trao tặng 400kg rau xanh, 109 phần quà cho hội viên phụ nữ khó khăn; 50 bộ SGK cũ, 5 bộ SGK mới và đồ dùng học tập tặng HS có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Chi phí hơn 60 triệu đồng, do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)