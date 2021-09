Thực hiện các giải pháp để mỗi xã, phường, thị trấn thực sự là "pháo đài" phòng, chống dịch

Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) tỉnh có công văn chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trên dịa bàn tỉnh trong thời gian tới.

BCĐ tỉnh đề nghị nguời đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp và toàn thể hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh nghiên cứu Báo cáo số 608/BC-BCĐ về sơ kết 14 ngày (26/8-08/9) phòng, chống dịch COVID-19 theo Kế hoạch 446 trên địa bàn tỉnh ngày 8/9, để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đạt đuợc trong thời gian qua; đồng thời, triển khai các giải pháp phấn đấu thực hiện, hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Các địa phương cần khẩn truơng quán triệt, triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp để mỗi xã, phường, thị trấn thực sự là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong công tác phòng, chống dịch, cụ thể: Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai 5 nhiệm vụ gồm thực hiện nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly, “ai ở đâu ở đó”; Bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn; Khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; Tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm.

NGUYỄN THI