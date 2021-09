Số ca mắc COVID-19 giảm sâu

Theo ghi nhận, trong ngày 9/9, dù diễn biến dịch vẫn tương đối phức tạp tại TP.Vũng Tàu nhưng nhìn chung, số ca mắc mới giảm mạnh. Huyện Châu Đức, Đất Đỏ, Côn Đảo không ghi nhận ca mắc mới.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người dân xã An Ngãi (huyện Long Điền). Ảnh: ĐINH HÙNG

Vũng Tàu phát sinh thêm hai khu phong tỏa tại phường 10 do liên quan đến các ca mắc ngoài cộng đồng trong ngày 9/9. Cụ thể trường hợp ông P.V.T. (ngụ 935/7/35 Bình Giã, phường 10) bị tai biến đến Bệnh viện Vũng Tàu cấp cứu và tử vong vào sáng 9/9. Xét nghiệm nhanh COVID-18 đối với ông T. có kết quả dương tính. Ngay sau đó, lực lượng nhân viên y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với 7 thành viên trong gia đình ông T., phát hiện 4 trường hợp dương tính, 1 ca nghi nhiễm và 2 trường hợp âm tính. Lực lượng chức năng phong tỏa tạm thời khu vực hẻm 935/7/35 Bình Giã và xét nghiệm nhanh khoảng 34 hộ dân/136 nhân khẩu.

Còn khu phong tỏa thứ 2 tại phường 10 liên quan đến nhân viên y tế phường Thắng Nhất được xác định mắc COVID-19. Hiện phường 10 có 7 khu phong tỏa, trong đó có 2 khu phong tỏa tạm thời đã triển khai xét nghiệm tầm soát người dân; thực hiện truy vết F1 đưa đi cách ly.

Tại huyện Long Điền, từ 12 giờ ngày 8/9 đến 12 giờ ngày 9/9, huyện Long Điền ghi nhận 13 ca F0 trong các khu cách ly và khu vực phong tỏa qua xét nghiệm sàng lọc. Trong ngày 9/9, hơn 2.000 phần lương thực, thực phẩm, mỗi phần gồm: 10kg gạo, 20 quả trứng và một túi nhu yếu phẩm gồm sữa, dầu ăn, đường, bột ngọt… được lực lượng chức năng vận chuyển, trao hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TT. Long Hải bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để người dân tiếp tục an tâm thực hiện “ai ở đâu ở đó”. Tổng kinh phí thực hiện trao quà hơn 500 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh.

Trên địa bàn Phú Mỹ phát sinh 3 ca nhiễm mới trong ngày 9/9, trong đó có 2 ca trong khu tập trung; 1 ca trong khu phong tỏa liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại KP.Phước Lập (phường Mỹ Xuân). Theo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19, tính đến nay, TX. Phú Mỹ có 8 khu vực phong tỏa với 193 hộ và 456 nhân khẩu.

Tính từ 16 giờ ngày 8/9 đến 16 giờ ngày 9/9, Bà Rịa ghi nhận 1 ca mắc COVID-19 mới trong khu phong tỏa tại Khu phố 1, phường Phước Nguyên. Đến nay, TP.Bà Rịa ghi nhận 109 ca (trong đó có 54 ca đã được điều trị khỏi bệnh). Ngày 9/9 TP. Bà Rịa thành lập 11 đoàn đến thăm, trao túi an sinh cho người dân khó khăn trên địa bàn các xã, phường trên địa bàn thành phố. Mỗi túi an sinh gồm: gạo, mì gói, bột nêm, nước mắm, cá hộp… trị giá 330.000 đồng. Theo đó, 5.000 túi an sinh đã được trao cho người dân tại các xã, phường trên địa bàn thành phố. Hoạt động này nằm trong chương trình trao 10.000 túi an sinh cho người dân thành phố trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Từ 12 giờ ngày 8/9 đến 12 giờ ngày 9/9, Xuyên Mộc ghi nhận 2 ca mắc mới trong khu cách ly và 1 ca tái dương tính sau điều trị trên địa bàn xã Bàu Lâm (người tái dương tính hiện đang được theo dõi cách ly tại nhà).

Trong ngày huyện tổ chức truy vết 17 trường hợp F1 và xét nghiệm nhanh COVID-19 cho 353 người cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Đồng thời lấy 139 mẫu đơn, 5 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho người dân trên địa bàn các xã: Phước Thuận, Bàu Lâm, Xuyên Mộc. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Ngày 9/9, Châu Đức tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới trên địa bàn. Tổng số ca nhiễm của huyện là 24, trong đó 17 ca đã được điều trị khỏi. Ngày 9/9, lực lượng chức năng của huyện đã xử phạt 11 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 20 triệu đồng. Nguyên nhân là do ra đường khi chưa thực sự cần thiết.

Từ ngày 9/9, Đất Đỏ tiếp tục bảo vệ nghiêm ngặt vùng xanh tại 8 xã, thị trấn; lập 4 chốt cửa ngõ vào huyện để kiểm soát chặt người đến và người về từ vùng dịch, các tài xế và phụ xe, thương lái, người giao nhận hàng hóa thiết yếu không để phát sinh ca bệnh ngoài cộng đồng; tiếp tục xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; tiêm vắc xin phòng COVID-19. Trong ngày, huyện Đất Đỏ đã ban hành văn bản tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các cảng cá, bến bãi, các hoạt động tập trung đông người dọc bờ biển Phước Hải-Lộc An.

Côn Đảo dù đã trải qua nhiều ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 nhưng tiếp tục kiểm soát chặt, chưa cho phép các phương tiện vận tải hành khách ra, vào huyện; khuyến cáo người dân không chủ quan, thực hiện nghiêm 5K. Huyện cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải hàng hóa bằng đường thủy.

NHÓM PV THỜI SỰ