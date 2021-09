Mang yêu thương đến mọi nhà

●Ngày 9/9, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa đã tổ chức các Đoàn thăm, tặng “Túi an sinh” cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã, phường, trong thời gian tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tại các nơi đến, đại diện các Đoàn đề nghị người dân thực hiện nghiêm “Ai ở đâu ở đó”, góp phần cùng chính quyền địa phương phòng chống dịch; đồng thời tặng mỗi hộ 1 “Túi an sinh” trị giá 330 ngàn đồng, gồm: gạo, nhu yếu phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn, nước muối, dầu gió, mì gói, đường, nước mắm, cá hộp… (Diễm Quỳnh)

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thăm, tặng quà hộ dân ở trọ tại phường Phước Trung. Ảnh: MINH THANH

●Ngày 9/9, Cơ quan phía Nam Lữ đoàn 131HQ cùng Hội thiện nguyện Hoa phượng đỏ TP.Hải Phòng (trụ sở chính nơi đóng quân) tổ chức trao 70 phần quà tới lãnh đạo UBND phường 12 (TP.Vũng Tàu), nhằm giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, bột canh, thể hiện trách nhiệm, tình cảm quân dân của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn đối với chính quyền, người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân. (Diễm Quỳnh)

Thượng tá Nguyễn Văn Tuyến, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 131HQ trao 70 phần quà tới bà Hồ Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 12 để chuyển đến các hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ảnh:DIỄM QUỲNH

●Tiếp tục với chương trình “Cùng em đến trường” và chương trình “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động, sáng 9/9, đại diện Tỉnh Đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở Đoàn của 3 địa phương, gồm: TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa và huyện Long Điền; tổ chức thăm, trao 100 “Túi quà an sinh” gồm: gạo, khoai, mỳ, dầu ăn, trứng tới các thầy cô là GV Tổng phụ trách Đội; thăm, động viên và trao dụng cụ bảo hộ gồm: bao tay, kính chắn giọt bắn, nước sát khuẩn, hỗ trợ các đội hình TNTN của các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Minh Thanh)

Bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đại diện Công ty CP Cấp nước Châu Đức trao quà tới người dân trên địa bàn xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa).

●Sáng 9/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng Công ty CP Cấp nước Châu Đức tổ chức trao 110 phần quà tới người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại xã Tân Hưng (TP. Bà Rịa).

Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: 5kg gạo, đường, bột ngọt, bột nêm, dầu ăn, nước tương, nước mắm, sữa và mỳ gói. Tổng kinh phí 33 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên Công ty CP Cấp nước Châu Đức và Xí nghiệp Xây lắp, Công ty CP Cấp nước tỉnh (BWACO). (Phan Anh)

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quà tới đại diện CBCNVC Đài PT-TH tỉnh.

●Sáng 9/9, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho CBCNVC các đơn vị: Đài PTTH (30 suất), Báo Bà Rịa - Vũng Tàu (10 suất), LĐLĐ TP. Bà Rịa (100 suất), phường Phước Hiệp (100 suất), phường Phước Hưng (50 suất)

Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm; trích từ nguồn 4.452 phần quà do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. (Nhung Hoa)

●Ngày 9/9, cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và ĐVTN huyện Long Điền đã tiến hành phân chia, vận chuyển 2.003 phần lương thực, thực phẩm lên xe di chuyển đến tâm dịch TT. Long Hải để phát cho người dân nghèo, khó khăn trong thời gian TT. Long Hải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Mỗi phần gồm: 10kg gạo, 20 quả trứng, sữa, dầu ăn, đường, bột ngọt,… được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm phối hợp với các lực lượng địa phương đưa đến tận nhà người dân. Tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội của tỉnh. (Nguyễn Tuyền)

●Ngày 9/9, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức đoàn đến thăm, trao 36 suất quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Mỗi suất quà trị giá 1,25 triệu đồng, gồm: 50kg gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, đường, sữa, hạt nêm, bột ngọt. Kinh phí tặng quà được trích từ Quỹ phúc lợi của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và các nhà hảo tâm hỗ trợ. (Minh Nhân)

●Ngày 9/9, Trung đoàn Tên lửa 261, thuộc Sư đoàn Phòng không 367 - Quân chủng phòng không - Không quân (phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS huyện Đất Đỏ trao tặng 50 suất quà gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương… trị giá 300 ngàn đồng/suất, cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. (Nhân Đoàn)

●Ngày 9/9, Hội LHPN huyện Châu Đức trao 10 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật tại các xã: Nghĩa Thành, Suối Nghệ, Bình Ba, Bình Giã, Bình Trung, Suối Rao, Xuân Sơn, Bàu Chinh, Đá Bạc. Mỗi phần quà là 500 ngàn đồng tiền mặt. Chi phí do Hội Phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)

●Ngày 9/9, Phòng CSGT Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Kho Cảng PV Gas trao 30 phần quà, mỗi phần quà gồm: gạo, dầu ăn, trứng, rau xanh, cho người dân nghèo sinh sống trên ghe đánh bắt thủy sản lưu động trên sông Thị Vải (TX.Phú Mỹ). (Trí Nhân)