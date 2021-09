Thí điểm cấp giấy đi đường bằng mã QR-Code

Ngày 12/9, UBND tỉnh đã có văn bản hỏa tốc gửi Công an tỉnh, các sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đồng ý chủ trương thí điểm cấp “Giấy đi đường” cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và người lao động tại các sở, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể thuộc tỉnh.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh xây dựng và ban hành hướng dẫn cụ thể hình thức, quy trình đăng ký, cấp và quản lý, kiểm tra “Giấy đi đường” trên địa bàn tỉnh. Thời gian bắt đầu áp dụng từ 0 giờ ngày 12/9. Sau đó, Công an tỉnh báo cáo sơ kết đánh gia rút kinh nghiệm và tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh sau ngày 15/9.

Trước đó, Công an tỉnh đã hướng dẫn “sử dụng cấp giấy đi đường dành cho cán bộ và công dân” cho lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội của Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố và thị xã.

Đợt 1, giấy đi đường sẽ được cấp cho CBCCVC các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh. Các sở, ban, ngành tổng hợp danh sánh (theo mẫu đã gửi trước đó) người đủ điều kiện lưu thông gửi về Công an tỉnh (Phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội) qua địa chỉ email: phongpc06.cat.brvt@gmail.com.

Sau đó, các sở, ban ngành hướng dẫn CBCCVC dùng máy tính hoặc smartphone truy cập vào trang Web: https://giaydiduong.baria-vungtau.gov.vn để đăng ký, thực hiện các bước tiếp theo để nhận mã thông tin cá nhân QR-Code. Mã QR-Code cá nhân in ra mang theo, hoặc dán trên phương tiện di chuyển, sao chép vào điện thoại để xuất trình khi kiểm tra.

