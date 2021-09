Triển khai nhanh, đúng đối tượng nhận gạo của Chính phủ

Trước một số thông tin dư luận cho rằng TP. Bà Rịa phát gạo sai đối tượng, lãnh đạo địa phương này khẳng định thông tin này chưa chính xác. Công tác phát gạo của Chính phủ hỗ trợ người dân Bà Rịa gặp khó khăn đã được triển khai nhanh, bảo đảm đúng đối tượng. Đại diện UBMTTQVN TP. Bà Rịa và ban ngành, đoàn thể phát gạo, tặng quà cho người dân ở phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa.

Để bảo đảm an sinh xã hội và kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ổn định cuộc sống, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Cục Dự trữ nhà nước giao 2 đợt với hơn 2.283 tấn gạo để hỗ trợ cho nhân dân. Trong đó, đợt 1 tỉnh đã tiếp nhận 1.000 tấn gạo và giao xuống các huyện, thị, thành phố để phát ngay cho người dân.

Ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy Bà Rịa cho biết, trong đợt 1, TP. Bà Rịa được UBND tỉnh cấp 70 tấn gạo để hỗ trợ người dân khó khăn trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được gạo (ngày 27/8), TP. Bà Rịa đã chuyển về các xã, phường để cấp phát đến người dân, đúng đối tượng và định mức. Trong đợt 1, TP. Bà Rịa có 1.200 hộ với 4.645 nhân khẩu được hỗ trợ gạo với mức 15kg/khẩu. Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gạo trong đợt này gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ bảo trợ xã hội.

Theo ông Thông, trong đợt 1 do TP. Bà Rịa ưu tiên cho các đối tượng trên nên chưa cấp phát gạo cho các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19. Thành phố đã rà soát danh sách những người bị mất việc làm để cấp gạo do Chính phủ hỗ trợ trong đợt 2 với tổng cộng khoảng 15.750 hộ, 52.314 nhân khẩu. “Hệ thống chính trị ở cơ sở và Ủy ban MTTQVN các cấp giám sát chặt chẽ việc phân bổ gạo cho xã, phường và phát cho người dân, không để xảy ra tình trạng sai sót hoặc phát gạo không đúng đối tượng”, ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Là một trong những gia đình được nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ trong đợt 1, ông Huỳnh Thanh Tuấn (ngụ tổ 1, khu phố 4, phường Phước Hưng) cho biết, gia đình ông có 4 nhân khẩu, thuộc diện khó khăn. Ngoài 60 kg gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, gia đình ông cũng đã nhận được gói an sinh của TP. Bà Rịa gồm: 10 kg gạo và nước mắm, dầu ăn, mì gói, cồn sát khuẩn, dầu gió, khẩu trang y tế… “Sự quan tâm của nhà nước và chính quyền địa phương khiến gia đình tôi rất phấn khởi và ấm lòng. Số gạo này đủ để gia đình tôi sử dụng trong nhiều ngày, không lo thiếu lương thực”, ông Tuấn bày tỏ.

Theo lãnh đạo UBMTTQVN TP. Bà Rịa, song song với chương trình phát gạo của Chính phủ, UBMTTQVN TP. Bà Rịa còn kêu gọi cộng đồng xã hội chung tay chia sẻ, đóng góp hỗ trợ các gia đình khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Theo đó, từ ngày 19/7 đến nay, UBMTTQVN TP. Bà Rịa đã vận động và trao hơn 10.300 suất quà, với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng. Thành phố đã trao hơn 10.000 túi an sinh, tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng đến các gia đình khó khăn. Ngoài ra, các phường, xã còn vận động, hỗ trợ người dân với tổng trị giá gần 4,5 tỷ đồng.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG