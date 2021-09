Giữ vững vùng xanh, khống chế dịch ở vùng đỏ

Ngày 12/9, TX. Phú Mỹ phát hiện 2 ca dương tính mới, trong đó có 1 ca trong khu phong tỏa tại xã Sông Xoài, 1 ca cộng đồng tại phường Phú Mỹ. Ca nhiễm ngoài cộng đồng là ông N.V.N., sinh năm 1969, thợ may và làm công nhân cho một nhà thầu của cảng Phú Mỹ. Vợ chồng ông N. thuê kiốt bán hàng ở tổ 5, khu phố Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ). Từ khi TX. Phú Mỹ thực hiện Chỉ thị 16, vợ ông N. đã nghỉ bán đồ uống, ông N. cũng không còn làm may, chỉ đi làm trong công ty rồi về nhà. Từ ngày 1 đến 10/9, công ty cho ông N. nghỉ làm ở nhà do nghi nhiễm COVID-19. Ngày 11/9, ông N. đi test nhanh tại Phòng khám đa khoa Vạn Thành (phường Phú Mỹ) và có kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR tại CDC tỉnh sau đó cũng dương tính. Lực lượng chức năng đang phong tỏa tạm thời nơi ở của ông N. và truy vết các trường hợp có liên quan.