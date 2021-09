Số ca mắc mới trong toàn tỉnh giảm sâu

Trong ngày 15/9, theo ghi nhận, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm sâu ca mắc mới. Các huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ, Côn Đảo và TP.Bà Rịa không phát sinh thêm ca mắc mới.

TP.Bà Rịa siết chặt quy định bán hàng tại các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn. Trong ảnh: Lực lượng đi chợ hộ đến đăng ký mua hàng và nhận hàng tại Co.opmart Bà Rịa sáng 15-9. Ảnh TUYẾT MAI

Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ tiếp tục “xanh”, TP.Bà Rịa không ghi nhận ca mắc mới

Tính từ 16 giờ ngày 14/9 đến 16 giờ ngày 15/9, TP.Bà Rịa không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, liên tiếp nhiều ngày TP.Bà Rịa không ghi nhận ca mắc COVID-19. Đến ngày 15/9, lực lượng y tế TP.Bà Rịa đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho người dân các xã, phường trên địa bàn đợt 7 với hơn 23.000 người (đạt 39,82% kế hoạch). Trong đó, hơn 14.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính, số mẫu còn lại đang chờ kết quả. Cùng với các giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào, TP.Bà Rịa đã áp dụng chặt chẽ kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ các chuỗi siêu thị, cửa hàng kinh doanh thiết yếu trên địa bàn. Tất cả các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố được khuyến khích chỉ bán hàng cho shipper, lực lượng đi chợ hộ và khuyến khích người dân đặt hàng qua mạng nhằm bảo đảm thực hiện giãn cách nghiêm túc quy định “ai ở đâu ở yên đấy”. Hiện thành phố đang lập danh sách các shipper để quản lý, cấp thẻ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân trên địa bàn.

Ngày 15/9, huyện Xuyên Mộc không ghi nhận ca mắc mới. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, từ ngày 20/8 đến nay không ghi nhận ca bệnh cộng đồng. Tuy nhiên để bảo vệ các vùng xanh, chính quyền địa phương vẫn duy trì bảo đảm ANTT tại 9 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện và khu vực giáp ranh tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận với 122 CBCS, lực lượng tham gia phối hợp thực hiện. Đồng thời, tiếp tục tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 đối với những người làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, lao động lưu trú trong các khu nhà trọ, lao động làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng. Mục đích nhằm phát hiện F0 để thực hiện cách ly, điều trị.

Trong ngày, huyện Châu Đức cũng không ghi nhận ca mắc mới. Tổng ca nhiễm trên địa bàn huyện là 24, trong đó 18 ca đã được điều trị khỏi. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn phức tạp, BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức chỉ cho phép người dân được tham gia một số hoạt động. Cụ thể, công nhân, người lao động tham gia sản xuất tại các công ty, khu, cụm công nghiệp phải có giấy đi đường do công ty phối hợp với các xã, thị trấn cấp, ghi rõ lộ trình chi tiết nơi đi và nơi đến.

Các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ thiết yếu được hoạt động trở lại nhưng phải có phương án phòng, chống dịch theo quy định. Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ ăn uống hoặc các hoạt động mua bán khác chỉ được mua bán online, đồng thời phải được giao hàng bởi các shipper do huyện hoặc xã cấp phép, có thẻ đeo và xét nghiệm định kỳ.

Người dân sản xuất nông nghiệp trong xã được đi lại nhưng nếu ra khỏi xã, thị trấn phải có giấy đi đường do địa phương cấp. Người dân mua sắm hàng hóa thiết yếu, mua nhiên liệu, đi chợ, rút tiền, nộp tiền ngân hàng phải có phiếu đi chợ do địa phương phát…

Ngày 15/9, trên địa bàn huyện Đất Đỏ tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Từ nay đến ngày 30/10, huyện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch vừa khôi phục kinh tế, xã hội; từng bước mở cửa lại một số hoạt động kinh tế theo lộ trình và cấp độ trên nguyên tắc kiểm soát chặt đối với người, phương tiện từ bên ngoài vào vùng xanh. Các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu phải đánh giá và bảo đảm phương án phòng chống dịch theo quy định trước khi mở cửa. Các chợ truyền thống mở cửa trở lại chỉ kinh doanh các hàng hóa thiết và đáp ứng đầy đủ điều kiện về phòng, chống dịch theo quy định, trong đó, 100% tổ chức, cá nhân quản lý chợ, người bán hàng, người lao động tại chợ là người trong địa bàn huyện, đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng dịch COVID-19; có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực (72 giờ) trước khi vào làm việc tại chợ và phải được xét nghiệm COVID-19 định kỳ 3 ngày/lần. Cơ sở dịch vụ nhà hàng; dịch vụ ăn, uống đủ điều kiện hoạt động sẽ gắn bảng hộ kinh doanh “xanh” hoặc hộ kinh doanh an toàn và chỉ bán hàng theo thức đặt hàng trực tuyến, không bán trực tiếp cho khách hàng...

Tại huyện Côn Đảo, mặc dù đến nay huyện chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, song để bảo đảm an toàn cho hòn đảo xa đất liền, huyện vẫn duy trì tốt các hoạt động phòng chống trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 15. Trong đó, huyện tập trung kiểm soát các ghe, tàu vận chuyển hàng hóa cập cảng bảo đảm an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó, do việc vận chuyển mẫu xét nghiệm PCR nếu có ca nghi ngờ mắc COVID-19, vào đất liền khó khăn nên huyện cũng đề xuất tỉnh cho phép thực hiện xét nghiệm test nhanh đối với các trường hợp này.

TX. Phú Mỹ, huyện Long Điền ghi nhận số ca mắc mới giảm

Ngày 15/9, trên địa bàn TX. Phú Mỹ phát hiện thêm 2 ca dương tính trong khu cách ly tập trung liên quan đến các chuỗi lây nhiễm tại phường Phú Mỹ và phường Mỹ Xuân. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, trên địa bàn thị xã có xã Tân Hòa ở mức nguy cơ cao (vùng cam); 4 xã, phường là phường Phú Mỹ, phường Mỹ Xuân, xã Sông Xoài, xã Tân Hải ở mức nguy cơ (vùng vàng) và 5 xã, phường còn lại đang là vùng xanh.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ 12 giờ ngày 14/9 đến 12 giờ ngày 15/9, huyện Long Điền ghi nhận 4 ca mắc mới trong các khu phong tỏa tại TT.Long Hải và xã An Ngãi. Các lực lương chức năng đã truy vết 321 F1, 151 F2 và các F3 liên quan. Toàn bộ các ca F0, F1 trên địa bàn huyện đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung theo quy định.

NHÓM PV THỜI SỰ