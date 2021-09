San sẻ yêu thương

* Chiều 8/9, LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy Khối CQ-DN tỉnh tới thăm, động viên và trao 50 phần quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và 150 phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Phước (TP. Bà Rịa). Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm. Được trích từ nguồn 4.452 phần quà do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, CNLĐ gặp khó khăn do COVID-19. (Nhung Hoa)

Ông Nguyễn Châu Trinh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quà tới đại diện chính quyền xã Long Phước (TP. Bà Rịa).

* Ngày 8/9, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu phối hợp Đồn Biên phòng Bến Đá tặng 14 phần quà cho các hộ dân khó khăn đang sinh sống tại Cù lao Bến Đình, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu. Phối hợp Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu tặng 48 phần quà cho các SV của trường hiện đang ở KTX do thực hiện Chỉ thị 16, không thể về nhà với gia đình. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm thiết yếu. (Diễm Quỳnh)

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu chuyển quà cho đại diện Đồn Biên phòng Bến Đá để chuyển tới các hộ dân ở Cù lao Bến Đình.

* Hưởng ứng phong trào “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động, ngày 8/9 Thị đoàn Phú Mỹ đã trao 128 “túi thuốc an sinh” (gồm: vitamin tổng hợp, vitamin C, panadol hạ sốt, nước muối sinh lý, nước nhỏ mắt mũi, nước rửa tay, chai xịt sát khuẩn) cho người dân khu vực phong tỏa tại KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân. Tổng chi phí 22 triệu đồng, do Thị đoàn vận động các nhà hảo tâm, nhà thuốc tây trên địa bàn hỗ trợ. (Diễm Quỳnh)

Các ĐVTN Thị đoàn Phú Mỹ trong bộ đồ bảo hộ đi phát “túi thuốc an sinh” cho người dân.

* Bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH cho biết, dịp Tết Trung thu năm nay, Sở sẽ tặng 1.800 phần quà, mỗi phần quà trị giá 150 ngàn đồng cho trẻ em với tổng chi phí hơn 349 triệu đồng, trích từ nguồn Qũy Bảo trợ trẻ em tỉnh. Cụ thể, 840 phần quà cho trẻ em tại các trường khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội; 750 phần quà cho trẻ em khó khăn ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở dành tặng 210 phần quà cho trẻ em trong các khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh. (Thi Phong)

* Hội LHPN xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc) trao tặng 78 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: gạo, mì gói và nhu yếu phẩm. Chi phí 23,4 triệu đồng, do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp.

Cùng ngày, Hội LHPN xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) vận động nhà hảo tâm tặng 2 phần quà trị giá 1 triệu đồng và 400kg bí xanh trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. (Mai Ngọc)

* Đoàn thanh niên xã Láng Lớn (huyện Châu Đức) trao 30 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Chi phí do ĐTN xã vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Ngọc Bích)

* Anh Bùi Xuân Tú (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đại diện nhóm nhà hảo tâm đã phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TT.Ngãi Giao trao tặng 40 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà con thuê trọ trên địa bàn thị trấn. Mỗi phần quà trị giá 310 ngàn đồng gồm: thịt, sữa, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt. Chi phí do nhóm nhà hảo tâm đóng góp.

UBMTTQ Việt Nam xã Bình Giã, huyện Châu Đức cùng thanh niên tình nguyện trao quà cho bà con khó khăn.

Cùng ngày, UBMTTQ Việt Nam xã Bình Giã (huyện Châu Đức) trao tặng 50 phần quà cho các gia đình khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Chi phí do UBMTTQ Việt Nam xã vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)