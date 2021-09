Bảo đảm an sinh là giữ được dân ở nhà, cùng chiến thắng đại dịch

Theo báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, đến ngày 7/9 toàn tỉnh đã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 233 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống COVID-19 trong thời gian từ khi tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg. Với nguồn vận động ấy, đã chi hỗ trợ với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho các lực lượng tuyến trước tham gia nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch; hỗ trợ 21.182 gói an sinh cho các hộ dân trong khu phong tỏa và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch với số tiền hơn 6,9 tỷ đồng; phân bổ 389,8 tấn gạo; 14.873 thùng mì gói; 145,1 tấn rau củ quả, trái cây các loại; nước suối, sữa 960 thùng và nhiều hàng hóa khác cho các địa phương. Đồng thời, chuyển 135.450 chiếc khẩu trang, 945 bộ đồ bảo hộ; 90 máy tạo oxy, 1.100 thiết bị máy đo SPO2 kẹp tay, 21 máy trị liệu dòng cao HFNC, 250 dây máy thở HFNC và nhiều trang thiết bị cho ngành y tế… Các địa phương đã vận động, tiếp nhận và đã chủ động phân phối hỗ trợ hàng hóa, các nhu yếu phẩm kịp thời, cơ bản bảo đảm nhu cầu cho lực lượng tuyến đầu và nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời từ ngày 26/8 đến nay, các địa phương đã triển khai hỗ trợ túi an sinh và nhiều phần quà về lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân.