Cùng vượt qua đại dịch bằng những việc làm thiết thực

Sáng 7/9, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao 200 phần quà tới người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu) và 50 phần quà tới người lao động xã Tam Phước (huyện Long Điền).

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng ông Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quà tới đại diện chính quyền xã Long Sơn (TP. Vũng Tàu).

Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm; trích từ nguồn 3.500 phần quà do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Cũng dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt tới lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt ở xã Tam Phước. (Nhung Hoa)

• Thực hiện chương trình “Cùng em đến trường” và “Triệu túi an sinh” do Trung ương Đoàn phát động, sáng 7/9, Tỉnh Đoàn chia làm 2 Đoàn tổ chức đi thăm, trao tặng 133 túi quà an sinh cho các thầy cô là giáo viên Tổng phụ trách Đội thuộc 4 đơn vị Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Phú Mỹ với tổng chi phí 39,9 triệu đồng.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà cho chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Mỹ Xuân (TX.Phú Mỹ).

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đã thăm, tặng 50 phần quà (mỗi phần gồm có: tập vở, dụng cụ học tập, sữa) cho HS có hoàn khó khăn trên địa bàn xã Láng Dài, TT. Phước Hải (huyện Đất Đỏ), động viên các em vượt khó khăn.

Cũng nằm trong chương trình, Đoàn đã thăm, tặng 8 phần quà, gồm: dụng cụ y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, 200 bộ đồ bảo hộ y tế cho các đội hình Thanh niên tình nguyện tại 4 địa phương hơn 69,2 triệu đồng. (Minh Thanh)

• Sáng 7/9, Phòng LĐTBXH huyện Long Điền đã tiếp nhận 500 chiếc khẩu trang vải mang các thông điệp như: “Phòng, chống dịch COVID-19 theo thông điệp 5K “Khẩu trang - khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” và “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước đại dịch COVID” từ Sở LĐTBXH để trao tặng cho phụ nữ và trẻ em trong các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa trên địa bàn huyện. (Ngọc Tuyền)

700 chiếc khẩu trang vải được bàn giao cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Long Điền.

• Ngày 7/9, Nhóm từ thiện Làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ) tặng 100 phần quà cho bà con khó khăn ở TT.Phước Hải. Mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, trứng vịt, đường, nước mắm, nước tương. Chi phí do nhà hảo tâm đóng góp. (Ngọc Mai)

Đại diện Nhóm từ thiện Làng chài Phước Hải trao quà cho gia đình khó khăn trên địa bàn.

Cùng ngày, Chi bộ ấp Tân Bình (xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) và Ban điều hành ấp vận động ông Phạm Như Phước (tổ 8, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình) trao 86 phần quà cho bà con khó khăn, già yếu, bệnh tật tại ấp. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: gạo, ruốc, nước mắm, nước tương, dầu ăn, bột nêm. (Mai Hoa)

Ông Phạm Như Phước (tổ 8, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình) trao quà cho một gia đình có người già yếu tại ấp.

• Ngày 7/9, ông Nguyễn Đức Tuấn (Tổ trưởng tổ 4, ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức) cùng ông Lê Minh Hòa (Tổ phó tổ 4) ủng hộ 2 tháng lương và vận động ông, bà: Lê Thị Hồng Duyên, Lê Tấn Hùng (ấp Tân Bình) đóng góp chi phí trao tặng 42 phần quà cho các gia đình tại tổ 4. Mỗi phần quà là 10kg gạo trị giá 140 ngàn đồng. (Mai Ngọc)

• Ngày 7/9, Hội LHPN xã Tân Lâm (huyện Xuyên Mộc) tặng 50 phần quà cho hội viên là mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng gồm: gạo và nhu yếu phẩm. Chi phí do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp.

• Cùng ngày, Hội LHPN xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc) tặng 105 phần quà gồm rau xanh và trứng cho bà con khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại địa phương. Chi phí 5 triệu đồng, do Hội Phụ nữ vận động nhà hảo tâm tại địa phương đóng góp. (Bích Hoa)

• Ngày 7/9, Chi hội Phụ nữ ấp 2B (xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) tặng 250kg bún tươi, 150 ổ bánh mì và 100 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 sống trong ấp. Chi phí 18 triệu đồng, do Chi hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Bích Ngọc)

• Trong 2 ngày 7 và 8/9, Đoàn Thanh niên xã bàu Chinh (huyện Châu Đức) trao tặng 26 bộ sách giáo khoa mới, 100 tập vở và dụng cụ học tập cho HS đồng bào dân tộc thiểu số tại 3 thôn: Tân Xuân, Tân Hiệp, Tân Châu (xã Bàu Chinh). Chi phí do Đoàn TN xã vận động nhà hảo tâm đóng góp. (Đặng Bích)

Đại diện Đoàn Thanh niên xã Bàu Chinh (huyện Châu Đức) tặng SGK mới cho HS khó khăn người dân tộc Châu Ro.

• Ngày 7/9, ông Đỗ Tấn Công (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) đã trao tặng 2 tấn cá ngừ với tổng trị giá 45 triệu đồng cho người dân thị trấn Long Hải. Toàn bộ số cá này được UBMTTQ Việt Nam TT. Long Hải tiếp nhận, bàn giao về cho 12 khu phố. Các khu phố có nhiệm vụ cử lực lượng vận chuyển đến tận nhà dân để bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, cũng như thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nâng cao với yêu cầu “ai ở đâu ở đó”. (Nguyễn Tuyền)