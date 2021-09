Truy vết người tiếp xúc gần ca mắc COVID-19 là thành viên tổ đi chợ hộ

Liên quan đến 3 ca mắc COVID-19 là bà T.T.X. (SN 1965), ngụ 18/1 Trung tâm Đô thị Chí Linh (khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) và chồng, con trai bà X., Trung tâm Phòng, chống dịch COVID-19 phường Nguyễn An Ninh thông báo truy vết các trường hợp F1, F2, F3.

Trung tâm Phòng, chống dịch COVID-19 phường Nguyễn An Ninh phong tỏa tạm thời hẻm 18/1 Trung tâm Đô thị Chí Linh, (khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh).

Bà X. là Tổ phó tổ dân phố, tham gia trực chốt và thành viên Tổ đi chợ hộ khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh; chồng là ông L.T.Đ (SN 1960) và con trai là L.T.T (SN 1991), shipper của Công ty AHA.

Vào 15 giờ 5 phút ngày 1/9, Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho đội ngũ trực chốt của khu phố trong đó có bà X. và người thu gom rác trên địa bàn. Kết quả có một mẫu gộp 3 người cho kết quả dương tính. Sau đó, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu đơn RT-PCR gửi CDC tỉnh. Nhân viên y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm nhanh từng người, bà X. cho kết quả dương tính được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly 89 Lê Lợi.

Cùng ngày, Trạm Y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh và mẫu xét nghiệm đơn RT-PCR cho chồng và con bà X. Kết quả 2 người này đều âm tính và được đưa đi cách ly tại Trường TH Chí Linh.

Tối 2/9, Trung tâm Y tế phường nhận kết quả RT-PCR từ CDC tỉnh thông tin, cả 3 người trong gia đình bà X. đều âm tính.

Sáng 3/9, chồng và con bà X. được rời khu cách ly về nhà còn bà X. tiếp tục ở lại khu cách ly 89 Lê Lợi để tiếp tục theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian 7 ngày. Trung tâm Phòng, chống dịch COVID-19 phường Nguyễn An Ninh cũng ra quyết định cách ly tại nhà đối với chồng và con bà X. từ ngày 3/9.

Ngày 4/9, bà X. tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm trong khu cách ly 89 Lê Lợi và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/9.

Trong một diễn biến khác, lúc 14 giờ ngày 4/9, ông Đ. và T. (chồng và con bà X.) có biểu hiện sốt nên báo Trạm Y phường đến xét nghiệm nhanh và cho kết quả 2 người đều dương tính. Sau đó, Trạm y tế phường lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR và có kết quả ông Đ. và T. dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/9.

Bước đầu, qua truy vết các trường hợp tiếp xúc với 3 ca mắc COVID-19 kể trên đã xác định được 25 F1 đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời, Trung tâm Phòng, chống dịch COVID-19 phường Nguyễn An Ninh cũng ra thông báo những ai đã tiếp xúc với các ca mắc COVID-19 kể trên, liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc Trạm Y tế phường Nguyễn An Ninh, địa chỉ 17 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu, ĐT: 0917.972.553 để khai báo y tế.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG