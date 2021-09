Giúp nhau cùng vượt qua đại dịch

Tối 4/9, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ ANTT thuộc BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên CBCS lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ tại “vùng đỏ” TT.Long Hải, huyện Long Điền.

Đến thăm lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt, Đại tá Bùi Văn Thảo đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn để làm tốt nhiệm vụ của các CBCS trong thời gian qua. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh cũng động viên CBCS chú ý bảo vệ sức khỏe, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. (Lê Nguyễn)

●Ngày 5/9, TP.Bà Rịa đã trao 591 túi an sinh cho 539 hộ dân trong khu vực phong tỏa phường Long Toàn và 52 hộ dân trong khu vực phong tỏa phường Phước Nguyên. Mỗi túi an sinh gồm: gạo, dầu ăn, nước mắm, cá hộp, khẩu trang, nước rửa tay… trị giá 330 ngàn đồng. Toàn bộ kinh phí túi an sinh được trích từ nguồn kinh phí vận động các nhà hảo tâm, DN đóng góp. (Đông Trúc)

●Cùng ngày 5/9, huyện Đất Đỏ tổ chức trao 3.002 túi an sinh (đợt 2) hỗ trợ người dân trong khu phong tỏa, người nghèo, người khó khăn do giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ tại TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Mỗi túi an sinh gồm: gạo, thịt heo, mì gói, rau, củ, trứng cùng các nhu yếu phẩm khác. Đây là những phần quà được trích từ nguồn vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của huyện. (Tuấn Vũ)

Ông Huỳnh Sơn Tuấn (trái), Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng ông Nguyễn Trường Giang (phải), Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao quà cho lao động tự do ở trọ trên địa bàn huyện Đất Đỏ.

●Ngày 4/9, LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tới thăm hỏi, động viên và trao quà cho 190 người lao động tại các khu phòng trọ trên địa bàn huyện Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng gồm: 10kg gạo, đường, dầu ăn, nước mắm; trích từ nguồn 3.500 phần quà do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quyên góp, ủng hộ đoàn viên, công nhân lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. (Nhung Hoa)

Ông Lê Tâm (trái), Trưởng Ban điều hành ấp 2B (xã Bàu Lâm) trao túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

●Trong 2 ngày 5 và 6/9, UBMTTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc tổ chức 14 Đoàn công tác đến trao 3.675 túi an sinh cho các hộ khó khăn trong các khu vực phong tỏa trên địa bàn huyện. Mỗi túi an sinh trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 1 thùng mì gói, 1kg tôm, rau củ quả... Kinh phí thực hiện do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ.

Từ ngày 9/7 đến nay, MTTQ và các đoàn thể trong huyện Xuyên Mộc đã vận động hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, rau củ quả các loại, vật tư y tế… với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hơn 30.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19. (Thanh Hồng)

●Từ ngày 3-5/9, Đoàn công tác của huyện Xuyện Mộc do ông Nguyễn Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đến thăm, khen thưởng động viên và tặng quà cho người đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 tại các trường: THCS Hòa Hội, THPT Hòa Hội, TH Hồ Tràm, THCS Bưng Riềng, THCS Bàu Lâm, THCS Quang Trung.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Hữu Lộc đã trao Giấy khen của UBND huyện Xuyên Mộc cho các cá nhân làm nhiệm vụ ở 6 khu cách ly tập trung này vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện, tặng mỗi khu cách ly tập trung một suất quà và 5 triệu đồng tiền mặt. (Nguyễn Thắng)

●Ngày 5/9, Ban CHQS TX. Phú Mỹ đã trao 250 phần gạo, mỗi phần 10kg cho những gia đình khó khăn, công nhân mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID -19 tại khu phố Sông Vĩnh, phường Tân Phước và ấp 3, xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ). Tính từ ngày 3/9 đến nay, Ban CHQS TX. Phú Mỹ đã trao 526 phần gạo cho những hộ công nhân khó khăn tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ, phường Tân Phước và xã Tóc Tiên. (Linh Đan)

Đại diện Ban CHQS TX. Phú Mỹ tặng gạo cho công nhân các khu nhà trọ khu phố Song Vĩnh (phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ).

●Cùng ngày, Công an xã và Hội LHPN xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ đã phối hợp trao tặng 100 bộ sách giáo khoa (SGK) cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa. Kinh phí mua SGK là 40 triệu đồng, do Công an xã Tân Hòa vận động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp. (Đăng Khoa)