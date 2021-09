Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ nhiều ngày không ghi nhận ca mắc mới

Ngày 5/9, tình hình dịch bệnh ở các huyện: Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ cơ bản kiểm soát tốt, nhiều ngày không có ca mắc. Tuy nhiên, các địa phương như Vũng Tàu, Phú Mỹ, Long Điền vẫn còn những “điểm nóng”.

Trong ngày 5/9, trên địa bàn huyện Đất Đỏ không ghi nhận ca mắc COVID-19

Tính đến ngày 5/9, tổng số người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 7 là 1.974 người, trong đó, số người tiêm mũi 1 là 1.443 người; số người tiêm mũi 2 là 531 người. Không ghi nhận trường hợp phản ứng sau tiêm. Tại 6 cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, số người đang thực hiện cách ly là 128 người.

Về việc cung ứng hàng hóa, đến nay, 6/6 chợ trên địa bàn huyện, các cửa hàng kinh doanh tạp hoá, cửa hàng tự chọn trên địa bàn huyện đều đóng để phòng, chống dịch, do đó, huyện đã triển khai phát phiếu đăng ký nhu cầu hàng hóa, thực phẩm thiết yếu để triển khai đi chợ giúp cho người dân. Các Tổ đi chợ hộ và đoàn thanh niên đã hỗ trợ mua hàng và giao đơn hàng đi chợ giúp dân. Mặc dù các chợ đóng cửa, nhưng khả năng cung ứng hàng hóa tương đối ổn định, đảm bảo đủ nhu cầu của người dân, do trên địa bàn huyện có nguồn cung ứng tại chỗ (người dân tự sản xuất và nuôi trồng) một số mặt hàng như gạo, trứng, thịt, rau, củ, quả…

Trong ngày 5/9, huyện Châu Đức tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Trước đó ngày 4/9, tổng số mẫu đã lấy 43 mẫu PCR/44 người. Trong đó 42 mẫu PCR đơn và 1 mẫu PCR gộp. Test nhanh, 555 trường hợp, không phát hiện trường hợp dương tính. Trong ngày 5/9, lực lượng chức năng huyện Châu Đức đã xử phạt 9 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 12 triệu đồng.

Huyện Xuyên Mộc, từ 12h ngày 4/9 đến 12h ngày 5/9, không ghi nhận ca mắc mới, tuy nhiên có 4 ca tái dương tính sau điều trị trên địa bàn xã Hòa Hiệp, Tân Lâm và TT. Phước Bửu (những người này hiện đang được theo dõi cách ly tại nhà).

Trong ngày huyện tổ chức truy vết 8 trường hợp F2. Đồng thời kiểm tra nhanh COVID-19 cho 496 người và lấy 74 mẫu đơn, 5 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho người cách ly tại nhà có triệu chứng nghi ngờ, sàng lọc cộng đồng khu phong tỏa, các chốt kiểm soát, cảng cá Bình Châu. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Ngày 5/9, lực lượng chức năng của huyện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn. Qua đó ra quyết định xử phạt 37 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16, với số tiền 40 triệu đồng.

Công tác triển khai tiêm vắc xin đợt 7 cho người dân trên địa bàn đang được khẩn trương thực hiện. Đến nay, Xuyên Mộc đã hoàn thành tiêm 20.548 liều (mũi 1) và 1.886 liều (mũi 2) cho người dân, không ghi nhận trường hợp bị tai biến sau tiêm.

Hiện Xuyên Mộc đang khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Cụ thể đối với việc hỗ trợ người lao động tự do bị mất việc làm, chính quyền địa phương đã giải quyết chi trả hỗ trợ cho 11.272 người, với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Tại huyện Côn Đảo, ngày 5/9, huyện tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong điều kiện giãn cách Chỉ thị 15. Trong đó, huyện chú trọng kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch của các phương tiện tàu, ghe ở các khu vực Cảng Bến Đầm, Cỏ ống, phun khử khuẩn tàu vận chuyển hàng hóa.

Vũng Tàu, Phú Mỹ, Long Điền, diễn biến dịch vẫn phức tạp

Ngày 31/8, trên địa bàn TX. Phú Mỹ phát hiện 8 ca dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó có 6 ca ngoài cộng đồng được phát hiện tại khu phố Phước Lập (phường Mỹ Xuân) qua xét nghiệm trên diện rộng theo kế hoạch của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 đối với vùng nguy cơ cao. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, các khu phố có liên quan đã lập tức phong tỏa, khử khuẩn đồng thời khóa chặt, không cho người dân ra – vào khu vực này. Hai ca dương tính khác được phát hiện trong ngày 31/8 nằm trong khu cách ly tập trung.

Theo BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ, trong vòng 2 ngày (30 và 31/8) đã có 7 ca dương tính được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc diện rộng theo kế hoạch của thị xã. Từ đó, các ca bệnh và các khu dân cư có liên quan nhanh chóng được bóc tách, khoanh vùng, dập dịch.

Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ 12 giờ 00 ngày 4/9 đến 12 giờ 00 ngày 5/9, huyện Long Điền ghi nhận 5 ca F0 trong khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải qua xét nghiệm sàng lọc.

Riêng đối với 3 ca F0 (Đ.T.N và hai vợ chồng N.V.V – Đ.T.H) ghi nhận ngoài cộng đồng tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi qua rã dương mẫu gộp ngày 1/9, huyện Long Điền kiến nghị BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin - Truyền thông hỗ trợ truy xuất thông tin liên lạc đối với các chủ thuê bao liên quan đến 3 trường hợp là F0 ngoài cộng đồng tại xã An Ngãi, điều tra nguồn lây nhiễm của 3 ca F0 này. Liên quan đến các trường hợp trên, xã An Ngãi đã tạm thời phong tỏa một phần tổ 10B, ấp An Thạnh, với 11 hộ/38 nhân khẩu. Toàn bộ các ca F0, F1 liên quan đến F0 mới phát sinh trên địa bàn đã được đưa đi điều trị, cách ly tập trung.

Tính từ 12h ngày 4/9 đến 12h ngày 5/9, TP.Vũng Tàu ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, trong đó có 18 ca mắc trong khu cách ly tạm thời và khu cách ly tập trung; 1 ca ngoài cộng đồng tại phường Thắng Nhất.

Ông Trần Văn Trìu, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu cho biết, liên quan đến ổ dịch phường Thắng Nhất đã ghi nhận 45 ca mắc COVID-19, truy vết được 146 F1 đưa đi cách ly tập trung. Trong ngày 5/9, địa phương tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại chung cư 240 Nguyễn Hữu Cảnh gần khu vực nguy cơ cao để truy vết F0.

